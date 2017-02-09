مزرعه خورشیدی اراک با حضور وزیر صنعت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، این مزرعه خورشیدی روز پنجشنبه در دهمین روز از دهه فجر توسط محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت افتتاح شد و برای اجرا و تکمیل این طرح صنعتی و اشتغالزا، پنج میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است.

این مزرعه خورشیدی با یک هزار و ۴۰۰متر مربع مساحت و با بهره گیری از ۳۹۰ پانل، توان تبدیل انرژی خورشیدی به برق و تولید یکصد کیلووات برق به صورت زمینی را دارد که برق تولیدی آن در اختیار شرکت توزیع نیروی برق استان قرار می گیرد.

گفتنی است با بهره برداری از این پروژه، زمینه ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از ۵۵ نفر فراهم شده است.

جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی عصر پنجشنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد.

همچنین نعمت زاده طی این سفر دیداری با آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خواهد داشت.

حضور در گلزار شهدای شهرستان اراک و ادای احترام به مقام شامخ شهدا، بهره‌برداری از دفتر خبرگزاری صدا و سیما در استان مرکزی و بازدید از نمایشگاه فرش دستباف اراک از دیگر برنامه‌های سفر یک روزه وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان مرکزی است.