موسیقی معنوی و عرفانی موجب رشد انسان می شود

به گزارش خبرنگارمهر، آیتالله سید محمد حسینی شاهرودی ظهر امروز پنج شنبه در آیین اختتامیه جشنواره دفنوازی و مولودیخوانی که در مجتمع فرهنگی نور سنندج برگزار شد، گفت: بهترین آهنگها آهنگ قرآن است چرا که هم روح و هم جسم را شفا میدهد و باید همواره در زندگی ما جاری و ساری باشد.
وی با اشاره به اینکه قرآن کریم بحث موسیقی و آهنگ را توصیه کرده است، عنوان کرد: صدای قرآن، پرندگان و آب و باد همگی دارای آهنگهایی است که با فطرت انسانی عجین شده وبه انسان آرامش هدیه میکند.
وی با بیان اینکه موسیقی به ویژه در حوزه عرفان زمینه رشد انسان را فراهم می کند، بیان کرد: موسیقی و آهنگ قرآن کریم موجب رشد انسان می شود، در این نوع موسیقی مواردی وجود دارد که انسان را به خدا کمالات و پیامبر و خاندان پیامبر پیوند میدهد.
نماینده ولی فقیه در استان کردستان در بخش دیگری از سخنانش ضمن گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران گفت: در دوره ای که بشریت به سمت غیرخدا حرکت می کرد با ظهور انقلاب اسلامی ایران تحول عظیمی در دنیا روی داد و نگاه مادی گرایانه به انسان تغییر کرد.
آیتالله شاهرودی بیان کرد: زمانی در جنگ سرد در برابر دشمنان ایستادیم و امروز باید با جنگ نرم یعنی جنگ فرهنگی و فکری مقابله کنیم.
وی با اشاره به اینکه نگاه انسانها باید خدا محور و فرهنگی باشد، گفت: انقلاب اسلامی انقلابی فرهنگی، بالنده و زنده و پویاست که انسان را همواره به رشد میرساند.
این جشنواره به همت بسیج مداحان و باهمکاری ادارات کل تبلیعات اسلامی، ارشاد اسلامی، حوزه هنری کردستان، سپاه بیتالمقدس و شهرداری سنندج برگزار شد.
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