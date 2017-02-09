به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی پیش ازظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: مسئولیت‌ها در حوزه ورزش و جوانان به عنوان یک حوزه گسترده فرهنگی بسیار سنگین بوده و همه از وزیر ورزش انتظارات فراوان دارند.

وی افزود: تمام شهرستان‌ها مشکلات فراوانی در حوزه ورزش و جوانان دارند که حل این مشکلات نیازمند همفکری است.

معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: در کشور بیش از ۴۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل این پروژه‌ها نیاز است.

وی باتاکید بر اولویت‌بندی پروژه‌ها، عنوان کرد: اولویت اختصاص بودجه با پروژه‌هایی است که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

احمدی عنوان کرد: با مساعدت ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی در تصویب مواد برنامه ششم توسعه، از وضعیت بهتر بودجه نسبت به گذشته برخوردار خواهیم بود.

رویکرد وزارت ورزش و جوانان، توسعه ورزش در استان‌ها و شهرستان‌ها است وی با بیان اینکه رویکرد وزارت ورزش و جوانان، توسعه ورزش در استان‌ها و شهرستان‌ها است، تاکید کرد: در تلاشیم ظرفیت شهرستان‌ها را فعال کنیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: طبق توافقات انجام شده، بخشی از مالیات ارزش افزوده به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در شهرستان‌ها اختصاص داده می‌شود.

وی درباره فعالیت هیئت‌های ورزشی نیز گفت: از طریق اعتبارات ویژه در حوزه ورزش‌های همگانی، در تلاش برای تقویت هیئت‌های ورزشی هستیم.

فعالیت ۱۴ هزار هیئت ورزشی در کشور

احمدی تاکید کرد: ۱۴ هزار هیئت ورزشی در کشور فعال است که بودجه و اعتبارات دولتی جوابگوی این همه هیئت نیست و همکاری سایر ادارات مانند آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و غیره بخشی از این مشکلات را رفع خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نباید متکی به اعتبارات دولتی بود، عنوان کرد: کل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان ۲۰۰ میلیارد تومان است که از این مبلغ ۱۰۰ میلیون مختص ورزش‌های قهرمانی و مابقی به سایر ورزش‌ها اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: فدراسیون‌های ورزشی باید بخشی از بودجه خود را به هیئت‌ها پرداخت کنند.

وضعیت خوابگاه‌های ورزشی و مجموعه استخر آزادی شهرستان اسدآباد را پیگیری خواهیم کرد وی همچنین با بیان اینکه وضعیت خوابگاه‌های ورزشی و مجموعه استخر آزادی شهرستان اسدآباد را پیگیری خواهیم کرد، عنوان کرد: پرداختن به موضوع ورزش نباید ما را از مسائل جوانان دور کند.

وی تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم با هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در راه خدمت به مردم و حل مشکلات قدم برداریم.

فرماندار اسدآباد نیز در این جلسه گفت: شهرستان اسدآباد با ۱۰۷ هزار نفر جمعیت از پتانسیل‌های زیادی در مسائل اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برخوردار است.

حسین افشاری افزود: شهرستان اسدآباد قهرمانان ملی زیادی در رشته‌های گوناگون پرورش داده است.

افشاری تاکید کرد: ضرورت پرداختن به مسائل ورزشی در شهرستان بسیار حائز اهمیت است.

