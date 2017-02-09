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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۲

معاون وزیر ورزش و جوانان:

۱۱۰۰ پروژه نیمه‌تمام در کشور به‌ بهره‌برداری رسیده است

۱۱۰۰ پروژه نیمه‌تمام در کشور به‌ بهره‌برداری رسیده است

اسدآباد - معاون وزیر ورزش و جوانان گفت: دهه فجر امسال و با ورود بخش خصوصی به تکمیل پروژه‌ها، ۱۱۰۰ پروژه نیمه‌تمام در نقاط مختلف کشور به بهره‌برداری رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید احمدی پیش ازظهر پنجشنبه در شورای اداری شهرستان اسدآباد، اظهار داشت: مسئولیت‌ها در حوزه ورزش و جوانان به عنوان یک حوزه گسترده فرهنگی بسیار سنگین بوده و همه از وزیر ورزش انتظارات فراوان دارند.

وی افزود: تمام شهرستان‌ها مشکلات فراوانی در حوزه ورزش و جوانان دارند که حل این مشکلات نیازمند همفکری است.

معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: در کشور بیش از ۴۰۰۰ پروژه نیمه‌تمام وجود دارد که ۱۰ هزار میلیارد تومان بودجه برای تکمیل این پروژه‌ها نیاز است.

وی باتاکید بر اولویت‌بندی پروژه‌ها، عنوان کرد: اولویت اختصاص بودجه با پروژه‌هایی است که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

احمدی عنوان کرد: با مساعدت ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی در تصویب مواد برنامه ششم توسعه، از وضعیت بهتر بودجه نسبت به گذشته برخوردار خواهیم بود.

رویکرد وزارت ورزش و جوانان، توسعه ورزش در استان‌ها و شهرستان‌ها است وی با بیان اینکه رویکرد وزارت ورزش و جوانان، توسعه ورزش در استان‌ها و شهرستان‌ها است، تاکید کرد: در تلاشیم ظرفیت شهرستان‌ها را فعال کنیم.

معاون وزیر ورزش و جوانان بیان کرد: طبق توافقات انجام شده، بخشی از مالیات ارزش افزوده به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام در شهرستان‌ها اختصاص داده می‌شود.

وی درباره فعالیت هیئت‌های ورزشی نیز گفت: از طریق اعتبارات ویژه در حوزه ورزش‌های همگانی، در تلاش برای تقویت هیئت‌های ورزشی هستیم.

فعالیت ۱۴ هزار هیئت ورزشی در کشور

احمدی تاکید کرد: ۱۴ هزار هیئت ورزشی در کشور فعال است که بودجه و اعتبارات دولتی جوابگوی این همه هیئت نیست و همکاری سایر ادارات مانند آموزش و پرورش، نیروهای مسلح و غیره بخشی از این مشکلات را رفع خواهد کرد.

وی با بیان اینکه نباید متکی به اعتبارات دولتی بود، عنوان کرد: کل اعتبارات وزارت ورزش و جوانان ۲۰۰ میلیارد تومان است که از این مبلغ ۱۰۰ میلیون مختص ورزش‌های قهرمانی و مابقی به سایر ورزش‌ها اختصاص می‌یابد.

معاون وزیر ورزش و جوانان عنوان کرد: فدراسیون‌های ورزشی باید بخشی از بودجه خود را به هیئت‌ها پرداخت کنند.

وضعیت خوابگاه‌های ورزشی و مجموعه استخر آزادی شهرستان اسدآباد را پیگیری خواهیم کرد وی همچنین با بیان اینکه وضعیت خوابگاه‌های ورزشی و مجموعه استخر آزادی شهرستان اسدآباد را پیگیری خواهیم کرد، عنوان کرد: پرداختن به موضوع ورزش نباید ما را از مسائل جوانان دور کند.

وی تصریح کرد: امیدوارم بتوانیم با هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های جدید در راه خدمت به مردم و حل مشکلات قدم برداریم.

فرماندار اسدآباد نیز در این جلسه گفت: شهرستان اسدآباد با ۱۰۷ هزار نفر جمعیت از پتانسیل‌های زیادی در مسائل اجتماعی، فرهنگی و ورزشی برخوردار است.

حسین افشاری افزود: شهرستان اسدآباد قهرمانان ملی زیادی در رشته‌های گوناگون پرورش داده است.

افشاری تاکید کرد: ضرورت پرداختن به مسائل ورزشی در شهرستان بسیار حائز اهمیت است.
 

کد مطلب 3902208

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