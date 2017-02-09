شهید چمران لارستان قهرمان زود هنگام لیگ برتر بانوان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هفته سیزدهم رقابتهای لیگ برتر هندبال بانوان در حالی امروز پنجشنبه ۱۹ بهمن ماه دنبال در شهرهای تهران، اصفهان و کرمان برگزار شد که برگزاری دیدار بین دو تیم صدرنشین لیگ یعنی تاسیسات دریایی تهران و شهید چمران لارستان تکلیف قهرمان این دوره از رقابتها را یک هفته زودتر مشخص کرد.

در این هفته تیم تاسیسات دریایی تهران که سال گذشته عنوان قهرمانی را بدست آورده بود میزبان تیم صدرنشین لیگ شهید چمران لارستان بود. در این دیدار حساس تیم شهید چمران لارستان موفق شد بر میزبان خود غلبه کند و بر سکوی قهرمانی لیگ بایستد.

در دیگر دیدار این هفته تیم ذوب آهن اصفهان میزبان تیم هیات البرز بود. ذوب آهنی ها برای حفظ عنوان سوم باید در این دیدار پیروز می شدند و به هدف خود نیز رسیدند. اما در آخرین دیدار این هفته تیم شهرداری بم که در انتهای جدول قرار دارد، میزبان تیم هدف پویان جوان قم بود. در این مسابقه تیم هدف پویان موفق شد برابر میزبان خود پیروز شود تا سرنوشت تیم سوم جدول به دیدار هفته پایانی منتهی شود چرا که پیروزی و حتی تفاضل گل تیم ذوب آهن و هدف پویان می تواند سرنوشت تیم سوم را تغییر دهد.

اما در این هفته تیم فولاد مبارکه سپاهان که در هفته دوازدهم لیگ با اعلام باشگاهش مبنی بر اعتراض به داوری های صورت گرفته در لیگ حاضر نبود این هفته قرعه استراحت داشت.

نتایج بازیهای این هفته به این شرح است:

* ذوب آهن اصفهان ۲۹ – هیات البرز ۲۲

* شهرداری بم ۱۰– هدف پویان جوان قم۲۷

* تاسیسات دریایی تهران ۱۹ - شهید چمران لارستان ۲۳

جدول رده بندی لیگ برتر تا پایان هفته دوازدهم

۱- شهید چمران لارستان با ۲۲ امتیاز

۲- تاسیسات دریایی تهران با ۱۸ امتیاز

۳- ذوب آهن اصفهان با ۹ امتیاز

۴- هدف پویان جوان قم با ۹ امتیاز

۵- فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با ۶ امتیاز

۶- هیات البرز با ۳ امتیاز

۷- شهرداری بم با ۲ امتیاز