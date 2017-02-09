نخستین جشنواره پرچم در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، آئین افتتاح جشنواره پرچم ظهر پنجشنبه با حضور مسئولان فرهنگی و تعدادی از دانش آموزان به همراه اولیا در مرکز همایشهای شهرداری قم برگزار شد.
نخستین جشنواره پرچم در سه بخش نقاشی کودک و نوجوان، عکس و پوستر از سوی شهرداری و با همکاری آموزش و پرورش استان قم در میان دانش آموزان قمی فراخوان شده بود.
دبیر جشنواره پرچم طی سخنانی در این مراسم ابراز کرد: طرح اولیه این مسابقه کلید خورد و انتظار نداشتیم استقبال زیادی داشته باشد اما تا صبح امروز آثار به دبیرخانه ارسال میشد.
محمد تهرانی بیان کرد: ۶ هزار برگه مسابقه در مدارس توزیع شد و همچنین دو هزار برگه نیز از سوی مدیران مدارس از سایت دانلود شد و تمامی این میزان برگه مورد استفاده دانش آموزان قرار گرفت و به دبیرخانه ارسال شد.
تجلیل از ۱۰۰ دانش آموز برگزیده به قید قرعه
وی افزود: ۱۰۰ نفر از شرکت کنندگان قابل قبول به قید قرعه و همچنین برگزیدگان با اهدای جوایزی قدردانی میشوند.
تجلیل از مدیران تعدادی از مدارس
در بخش دیگری از این مراسم نیز از تعدادی مدیران مدارس که در این مسابقه شرکت داشتند و همکاری کرده بودند با اهدای لوح و هدیهای تجلیل شد.
مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم نیز اظهار داشت: در این جشنواره سعی شده در جهت تقویت ملی و فرهنگی، بخش کودکان و نوجوانان در آن قرار گیرد.
مجید رفیعی، پرچم را موضوعی وحدت بخش برای یک جشنواره برشمرد و افزود: به دلیل قابلیت ثبت مستند رویدادها به وسیله عکس، عکاسان میتوانند در عرصههای مختلف و متنوعی به موضوع پرچم بپردازند.
وی افزود: پوستر نیز به دلیل قابلیت ویژهای که در انتقال پیام دارد، بهعنوان یکی از بخشهای این جشنواره در نظر گرفته شد.
مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری قم افزود: باید از تمام ظرفیتهای هنری در زمینه انتقال مفاهیم ارزشی به نسلهای جوان و نوجوانان استفاده لازم صورت پذیرد که امیدواریم با همکاری سایر دستگاههای استان این مهم محقق شود.
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