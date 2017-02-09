رئیس مجلس به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر پنجشنبه به همراه مسئولان استانی و نمایندگان مجلس استان کرمان با حضور در گلزار شهدای گمنام کرمان با قرائت فاتحه و اهدای گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

لاریجانی عصر امروز در جلسه مشترک شورای اداری و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شرکت می کند.

صبح فردا هم کارخانه پلاسمای خون با حضور رئیس مجلس در ماهان کلنگ زنی می شود.

لاریجانی همچنین در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافته و به ایراد سخنرانی در مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران می پردازد.

یک واحد کارخانه صنعتی هم عصر فردا با حضور لاریجانی در بردسیر به بهره برداری می رسد.