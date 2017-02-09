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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

لحظاتی پیش؛

رئیس مجلس به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد

رئیس مجلس به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد

کرمان – رئیس مجلس شورای اسلامی که عصر امروز وارد استان کرمان شد در اولین اقدام با حضور در گلزار شهدای کرمان به مقام والای شهدا ادای احترام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی عصر پنجشنبه به همراه مسئولان استانی و نمایندگان مجلس استان کرمان با حضور در گلزار شهدای گمنام کرمان با قرائت فاتحه و اهدای گل به مقام شامخ شهدا ادای احترام کرد.

لاریجانی عصر امروز در جلسه مشترک شورای اداری و ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی شرکت می کند.

صبح فردا هم کارخانه پلاسمای خون با حضور رئیس مجلس در ماهان کلنگ زنی می شود.

لاریجانی همچنین در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور یافته و به ایراد سخنرانی در مراسم بزرگداشت سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران می پردازد.

یک واحد کارخانه صنعتی هم عصر فردا با حضور لاریجانی در بردسیر به بهره برداری می رسد.

کد مطلب 3902217

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