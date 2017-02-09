به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علیزاده ظهر پنج‌شنبه در جلسه پرسش و پاسخ با خبرنگاران تصریح کرد: استان اردبیل از استان‌های ممتاز در تولید برق است و توانسته سه برابر میزان مصرف خود، تولید برق داشته باشد.

وی افزود: به دلیل اتصال برق با شبکه سراسری مازاد تولیدات وارد شبکه سراسر شده و بخشی در نوار مرزی شمال استان صادر می‌شود.

مدیرعامل توزیع برق استان با تأکید به اینکه در شمال استان تبادل انرژی برقرار است، اضافه کرد: در واقع در ماه‌هایی از سال صادرات و در ماه‌هایی واردات برق‌داریم اما همواره میزان صادرات بیش از واردات است.

علیزاده متذکر شد: با وجود تولید مازاد همچنان افزایش تولید دنبال می‌شود که مهم‌ترین پروژه بخش بخار نیروگاه سیکل ترکیبی استان برای تولید ۵۰۰ مگاوات برق است.

وی تأکید کرد: افزایش یک و نیم برابری تولید این نیروگاه در وضعیتی است که به میزان گازوئیل و سوخت مصرفی نیروگاه اضافه نشده و تنها از حرارت تولیدی برف تولید می‌شود.

مدیرعامل توزیع برق استان به بهره‌برداری از این پروژه تا پایان سال آینده و یا اوایل سال ۹۷ اشاره و تأکید کرد: تولید پراکنده برق به میزان ۲۰۰ مگاوات نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته علیزاده در تولید پراکنده برق، تولید همزمان برق و حرارت انجام می‌شود و شرکت توزیع برای تولید ۲۰۰ مگاوات پروانه صادر کرده که نیروگاه‌های گرمی، بیله سوار و پارس آباد به اتمام رسیده و نیروگاه کوثر در حال احداث است.

وی با اشاره به تشویق سرمایه‌گذاران جهت ورود به عرصه تولید انرژی‌های پاک اضافه کرد: در بخش انتقال برق نیز ۲۳۰ کیلوات اردبیل- میانه اخیراً به بهره‌برداری رسیده است و توانسته به بهبود انتقال منجر شود.

اجرای دو هزار میلیارد تومان پروژه در سال جاری

مدیرعامل توزیع برق استان به اجرای دو هزار میلیارد تومان پروژه در سال جاری اشاره کرد و گفت: در حال حاضر شرکت توزیع برای ۵۱۸ هزار مشترک خدمات ارائه می‌دهد.

به گفته علیزاده تمامی شهرها برخوردار از برق است و در ۹۹.۷ درصد از روستاها نیز توزیع برق انجام شده و در بخش روستایی اردبیل وضعیت مطلوب‌تری به نسبت میانگین کشوری دارد.

وی افزود: برق‌رسانی به تمامی روستاهای بالای ۱۰ خانوار استان به اتمام رسیده و در هفت شهرستان تمامی روستاها برق‌دار شده‌اند.

مدیرعامل توزیع برق استان تأکید کرد: در هفته دولت ۲۵ میلیارد تومان پروژه و در دهه فجر ۳۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان پروژه به بهره‌برداری رسید.