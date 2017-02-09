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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۸

فرماندار شهرستان بروجن:

۳۵ پروژه به مناسبت دهه فجر در بروجن افتتاح شد

۳۵ پروژه به مناسبت دهه فجر در بروجن افتتاح شد

شهرکرد- فرماندار شهرستان بروجن از افتتاح ۳۵ طرح و پروژه در شهرستان بروجن به مناسبت دهه فجر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیف الله فیاضی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاحیه پروژه های دهه فجر شهرستان بروجن اظهار داشت: ۳۵ طرح و پروژه دهه مبارک فجر در شهرستان بروجن با حضور معاون پارلمانی رئیس جمهور و مسئولان ارشد استان رونمایی و افتتاح شد.

وی در ادامه افزود: اعتبارات هزینه شده این پروژه ها مبلغی بالغ بر ۹۷ میلیارد تومان است که از سوی دولت و بخش خصوصی تامین شده و همچنین برای ۲۴۸ نفر اشتغال فراهم شده است.

فرماندار شهرستان بروجن تصریح کرد: از شاخص ترین  این ۳۵ پروژه افتتاح شده در شهرستان بروجن می توان به احداث مسکن روستایی و شهری، مجموعه گردشگری توریستی مهتاب چغاخور، گلخانه گل زینتی، یخ خوراکی قالبی، اجرای طرح های روستایی دراهان، طرح ساخت کیسه بدون بافت پلاستیکی و...اشاره کرد.

کد مطلب 3902220

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