به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا نعمت زاده ظهر پنجشنبه در سفر یک روزه خود به استان مرکزی و در جریان افتتاح مزرعه خورشیدی فتوولتائیک اراک، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه هایی برای احداث نیروگاه های پنج و ده مگاواتی برق از طریق انرژی های تجدید پذیر انجام شده که باید روند آن تسریع شود.

وی افزود: میزان مصرف برق صنعت کشور بالا است اما با این وجود تولید برق از انرژی های تجدید پذیر باید در دستور کار قرار گرفته و گسترش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: وزارت نیرو در این زمینه رویکرد حمایتی دارد و در راستای حمایت از سرمایه گذارانی که در حوزه تولید برق از انرژی های تجدیدپذیر فعالیت دارند این برق را به قیمت بالاتر از آنها خریداری کرده و با قیمت کمتر به مردم ارائه می کند.

نعمت زاده خاطرنشان ساخت: در این زمینه مشکل اصلی یارانه ای است که باید از منابع عمومی و خزانه دولت تامین شود که به خاطر همین محدودیت، وزارت نیرو سرعت زیادی در حوزه گسترش نیروگاه های انرژی تجدیدپذیر نمی تواند داشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: امیدواریم از سویی قیمت تمام شده تولیدات این نیروگاه ها کاهش پیدا کند و از سوی دیگر یارانه مورد نیاز نیز از سوی دولت اختصاص یابد تا سرمایه گذاران برای فعالیت در عرصه تولید نیروی برق از طریق انرژی های تجدیدپذیر تشویق و فعال شوند.

گفتنی است جلسه ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان مرکزی عصر پنجشنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت برگزار خواهد شد و همچنین نعمت زاده طی این سفر دیداری با آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی خواهد داشت.