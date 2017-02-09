بازدید مدیرعامل آتش نشانی از نمایشگاه آتش نشان فداکار دربرج میلاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شریف زاده به همراه مدیرعامل برج میلاد از نمایشگاه پوستر آتش نشان در برج میلاد بازدید کرد و این اقدام برج میلاد را برای حفظ یاد و نام آتش نشان های شهید، ستود.

وی افزود: هنرمندان به ویژه عکاسان و گرافیست ها هم در روزهای حادثه تلخ پلاسکو و هم در روزهای پس از آن بسیار همراهی کردند و با ثبت طرح ها و عکس های خود باعث شدند تا هیچگاه زحمات و تلاش های این قشر فداکار از یادها نرود.

شریف زاده عنوان کرد: برپایی این نمایشگاه در این فرصت زمانی کوتاه و آن هم در حاشیه یکی از مهمترین رویدادهای هنری کشور جای بسی تقدیر و تشکر دارد.

در ادامه این دیدار علی درویش پور مدیرعامل برج میلاد نیز گفت: یادمان ملی ایرانیان همواره محل برپایی رویدادهای مهم فرهنگی و اجتماعی است و هنگامی که پیشنهاد برگزاری این نمایشگاه شد، بی درنگ از برپایی آن استقبال کردیم، چرا که به زعم بنده وظیفه تک تک شهروندان است که به سهم خود برای تقدیر از جانفشانی این آتش نشان ها گامی بردارد.

وی ادامه داد: برپایی این نمایشگاه کوچکترین اقدامی است که می توان برای این شهدای مدافع مردم انجام داد.

به گزارش روابط عمومی برج میلاد نمایشگاه پوسترهای آتش نشان تا ۲۶ بهمن ماه از ساعت ۱۰ تا ۲۲ میزبان علاقه مندان درمرکز همایش های برج میلاد است. در این نمایشگاه ۶۰ پوستر از آثار برتر هنرمندان گرافیست کشورمان در معرض دید عموم علاقه مندان قرار گرفته است.