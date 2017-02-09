تلاش دولت یازدهم برای تکمیل پروژهای مسکن مهر کشور

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری روز پنجشنبه در آیین افتتاح۲۰۰۰ واحد مسکن مهر در استان قزوین اظهار کرد: دولت یازدهم با وجود کمبود اعتبار و مشکلات موجود تمام توان و تلاش خود را برای اتمام و تکمیل طرح مسکن مهر تا پایان دولت به کار گرفته است.

وی افزود: مشکلات موجود مطرح شده از جانب مردم در مورد واحدهای دارای نقص در بیشتر موارد از جانب پیمانکاران مربوطه بوده که با رایزنی هایی که انجام شده است در آینده ای نزدیک این مشکلات و نواقص رفع خواهد شد.

انصاری با بیان اینکه رفع موارد مناطق مسکونی مهر به گذشت زمان بیشتری نیازمند است، افزود:یک شهر در طول تاریخ و به تدریج تکمیل می شود و نباید انتظار داشت ظرف چند سال یک شهرک نو و تازه تاسیس شده به همه امکانات و زیرساخت‌ها مجهز شود.

وی در پایان با بیان اینکه در دولت یازدهم برای ارتقای زیرساخت های رفاهی و خدماتی در مسکن مهر کارهای زیادی صورت گرفته خاطر نشان کرد: البته این خدمات برای رفع کامل کمبودها کافی نبوده و باید اقدامات ویژه و میسرتری در این راستا صورت گیرد.