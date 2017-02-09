دولت متعهد به حفظ سلامت انتخابات است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پور محمدی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه های شهرداری شیراز، گفت: نیازها و کمبودهای جامعه به طور کامل بررسی شده و در جهت رفع آنها دولت تلاش می کند.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات امروز کلان شهرها، موضوع جمعیت مهاجر است که این وضعیت باید هرچه سریعتر با استفاده از راهکارهای درست ساماندهی شود.

وزیر دادگستری تاکید کرد: شلوغی امروز کلان شهرها از زاد و ولد نیست بلکه بسیاری از این شلوغی ها به دلیل مهاجرت های گسترده است.

حجت الاسلام پورمحمدی تصریح کرد: دلیل مهاجرت ها نیز مشکلات و محرومیت مناطق است که خدمات رسانی باید بیش از گذشته در اولویت قرار گیرد.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه تمامی شهرها نباید صنعتی باشند، گفت: صنعتی بودن برای شهرها و استانها نباید یک اولویت باشد بلکه باید ظرفیت های مهم استانها را شناخت و از آنها استفاده کرد.

وزیر دادگستری یادآور شد: نبود صنعت باعث وجود هوای پاک در شیراز و استان فارس شده است.

حجت الاسلام پورمحمدی با بیان اینکه ظرفیت های استان فارس را باید همواره مد نظر قرار داد، گفت: فارس از پتانسیل و ظرفیت های فراوانی در بخش های مختلف از جمله سلامت و گردشگری برخودار است که یکی از این خصوصیت ها و پتانسیل ها نیز گردشگری سلامت است که خوشخبتانه حرکت های مناسبی در این راستا انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نزدیک شدن به زمان انتخابات نیز گفت: دولت متعهد است از سلامت انتخابات حفاظت کند.

وزیر دادگستری ادامه داد: دولت یک حرف جدی دارد و آن هم اجرای قانون است زیرا ملاک تمامی برنامه ها و فعالیت ها نیز قانون است.

حجت الاسلام پورمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سخنان یکی از اعضای شورای شهر شیراز در خصوص وضعیت سد تنگ سرخ نیز گفت: نظریه فنی این پروژه باید تهیه شود و از نظر تمامی کارشناسان نیز استفاده شود تا پیگیری این موضوع را داشته باشیم.