انتقاد پاپ از کشتار مسلمانان میانمار

به گزارش خبرگزاری مهر، پاپ فرانسیس در مورد بدرفتاری نیروهای امنیتی میانمار علیه اقلیت مسلمان روهینگیا که وی اعلام کرد به دلیل مذهب شکنجه و کشته می شوند، سخنرانی می کرد، اقلیت روهینگیا را به عنوان افرادی خوب و صلح طلب معرفی کرد که چندین سال است در رنج و عذاب هستند.

رهبر کاتولیک های جهان گفت: من قصد دارم امروز به همراه شما، به شیوه ای ویژه برای خواهران و برادران روهینگیایی خود (در میانمار) دعا کنم. وی افزود: این افراد از میانمار بیرون رانده شده اند. آنها از یک مکان به مکان دیگری می روند، چرا که آنها را طرد می کنند و قبول نمی کنند. آنها مردم خوب و صلح طلبی هستند. آنها مسیحی نیستند، اما انسان های خوبی هستند. آنها برادران و خواهران ما هستند. اما از سال ها پیش، متحمل درد و سختی شده اند. (مسلمانان میانمار) فقط به علت موضوع ساده ای مانند پیروی از دین خود، شکنجه و کشته شدند. ما با یکدیگر برای خواهران و برادران روهینگیایی خود دعا می کنیم.

اشاره پاپ به گزارش هفته گذشته سازمان ملل متحد بود که در آن ارتش میانمار به قتل عام صدها تن از مسلمانان روهینگیا در سرکوب های جاری در میانمار متهم شده است.

از زمانی که ارتش میانمار از چهار ماه پیش، عملیات پاکسازی را در نقاط مرزی این کشور آغاز کرده است، حدود ۷۰ هزار تن از مسلمانان روهینگیا به بنگلادش فرار کرده اند.