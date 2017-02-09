فرهیختگان می توانند ارتباط دولت و مردم را تقویت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی روز پنجشنبه در نشست هم انیدشی فرهیختگان استان با معاون رئیس جمهور که در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: باور داریم که نخبگان و فرهیختگان با نشاخت دقیق از شرایط جامعه با ایده های خود می توانند کمک دولت و نظام باشند.

وی افزود: در این راستا در استان قزوین زمینه فعالیت برای فعالان و فرهیختگان در عرصه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی فراهم شده و اعضای این تشکل ها در فضایی باشناط و پویا قادرند فعالیتهای خود را ادامه دهند.

همتی بیان کرد: پویایی حضور فرهیختگان در مقاطع حساس به خوبی دیده می شود و ما هم باور داریم که نخبگان و فرهیختگان و فعالان حوزه های فرهنگی و ادبی و علمی سرمایه اصلی و اتکای نظام و دولت هستند و از طریق این افراد می توانیم ارتباط دوسویه بانخبگان جامعه داشته باشیم و به اهداف خود دست یابیم.

استاندار قزوین اظهارداشت: دولت تدبیرو امید بر ایجاد فضای با نشاط و فعال برای مشارکت جوانان و فرهیختگان در کارها تاکید دارد و ما هم در استان قزوین در راستای اجرای سیاست های دولت این فضا را مهیا کرده ایم.

در این نشست که معاونان استاندار، نمایندگان مردم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی حضور داشتند نمایندگان تشکل های فعال استان از سوی جوانان، بانوان، دانشگاهیان دیدگاههای خود را مطرح کردند.