حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن تیری بر قلب دشمنان است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در حاشیه افتتاح طرح‌های عمرانی و تولیدی شهرستان طالقان که پیش از ظهر پنج‌شنبه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در آستانه روز بزرگ و تاریخی ۲۲ بهمن موظف هستیم برای پاسداشت تمام ارزش‌های نظام جمهوری اسلامی در راهپیمایی بزرگ این روز حضور پیدا کنیم.

وی با تأکید بر اینکه جوانان بی‌شماری با ایثارگری و رشادت جان خود را برای نظام جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی فدا کردند، افزود: پیروزی انقلاب اسلامی سبب سرنگونی حکومت ۲۵۰۰ ساله طاغوت و پیاده‌سازی ارزش‌های اسلامی در جامعه شد.

استاندار البرز با تأکید بر اهمیت حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن هم‌زمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: سال جاری تحولات عظیمی را در منطقه و دنیا شاهد بودیم.

وی بابیان اینکه بدون شک حضور مردم در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن تیری بر قلب دشمنان ایران و اسلام است، تصریح کرد: این حضور یک حماسه‌آفرینی در پی خواهد داشت.

طهائی یادآور شد: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن پشتیبانی قوی برای دولتمردانی است که در مجامع بین‌المللی درخواست ملت ایران را مطرح می‌کنند.

وی گفت: امید است هر مسئول و شهروند به‌عنوان تکلیف و وظیفه شرعی با حضور در این راهپیمایی خلق حماسه‌ای بزرگ را بار دیگر تکرار کنند.