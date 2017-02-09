مردم اردبیل آگاهانه مطالبات خود را از بخش دولتی دنبال کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ارژنگ عزیزی ظهر پنج‌شنبه در حاشیه بازدید از نمایشگاه عکس و اینفوگرافیک عملکرد دولت در اردبیل به خبرنگار مهر گفت: در دهه فجر امسال تلاش شد با برگزاری برنامه‌های مختلف مردم از عملکرد دولت اطلاع حاصل کنند.

وی افزود: در سال جاری نمایشگاه عکس و اینفوگرافیک برای اولین بار تمامی عملکرد دولت در حوزه‌های مختلف را انعکاس داد و این قابلیت را دارد که به سادگی اطلاع‌رسانی گسترده داشته باشد.

مشاور اقتصادی استانداری اردبیل متذکر شد: مردم بعد از بازدید از نمایشگاه می‌توانند اطلاع دقیق از دستاوردها داشته و آگاهانه مطالبات خود را پیگیری کنند.

عزیزی با تأکید به اینکه بسیاری از اهداف و برنامه‌های دولت یازدهم محقق شده است، اضافه کرد: در دهه فجر امسال انعکاس دستاوردها موجی از امیدواری را رقم زده است.

وی اطلاع‌رسانی را از اهداف و وظایف مدیران دانست و تأکید کرد: امسال توانستیم به شکل گسترده به انعکاس اقدامات بپردازیم.