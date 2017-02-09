به گزارش خبرنگار مهر، حسین ابویی مهریزی پیش از ظهر امروز در مراسم بهره‌برداری از نخستین شرکت تولیدکننده سرامیک‌های صنعتی در شهرک صنعتی جهان آباد میبد اظهار داشت: زنجیره کاشی و سرامیک پیچیدگی‌های بسیاری دارد اما در هر حال ارزش افزوده آن نیز بالا است بنابراین امکان تکمیل زنجیره آن وجود دارد اما لازم است صنعت کاشی و سرامیک کشور به روزرسانی شود.

وی عنوان کرد: امروز رقابت در دنیا در تولید محصولات مختلف بسیار بالا است بنابراین صنایع و تولیدات کشور ما باید هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی ارتقا پیدا کرده و قابل رقابت با دنیا باشد.

ابویی با بیان اینکه سیاست دولت تکمیل زنجیره ارزشی صنایع است،‌ افزود: این اقدام در اولویت است اما به هر قیمتی انجام نخواهد شد و تنها در صورتی که دارای صرفه اقتصادی باشد، برای آن اقدام می‌شود.

معاون وزیر صنعت،‌ معدن و تجارت عنوان کرد: دولت نیز از این روند با ارائه تسهیلات از صندوق توسعه ملی حمایت می کند و به طور قطع واحد بهره برداری شده امروز نیز می تواند از این تسهیلات بهره مند شود.

مدیرعامل این واحد تولیدی نیز با اشاره به اینکه این شرکت ۵۰ سهامدار دارد، افزود: این واحد خوراک تمام تولیدکننده های کاشی و سرامیک را تامین می کند بنابراین حمایت دولت از این واحد، حمایت از واحدهای کاشی و سرامیک است.

مهدی جنگلی بیان کرد: در این واحد در حال حاضر برای ۱۰۰ نفر به طور مستقیم و برای ۳۰۰ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی صورت گرفته است.