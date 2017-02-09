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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۴

تیمهای فوتبال دانش آموزی هرمزگان و تهران راهی مرحله نیمه نهایی شد

تیمهای فوتبال دانش آموزی هرمزگان و تهران راهی مرحله نیمه نهایی شد

بندرعباس - تیم فوتبال هرمزگان با شکست تیم آذربایجان شرقی و تهران نیز با شکست اصفهان راهی مرحله نیمه نهایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های مرحله یک چهارم نهایی در دو زمین تختی و خلیج فارس بندرعباس در ساعت ۹ صبح آغاز شد.در این مرحله ابتدا و به صورت همزمان هرمزگان و آذربایجان در زمین تختی و در زمین خلیج فارس، تهران و اصفهان به دیدار هم رفتند.  

تیم هرمزگان در یک بازی زیبا و جذاب توانست با نتیجه پرگل ۵ بر ۲ تیم خوب آذربایجان شرقی را شکست دهد و در جمع چهار تیم نیمه نهایی مسابقات فوتبال قهرمانی مدارس کشور جام شهدای مدافع حرم قرار گیرد.

در دیدار دیگر همزمان دو تیم تهران و اصفهان یک دیدار پربرخورد و پرتنش را برگزار کردند که اخراج مربی اصفهان را در پی داشت.

در این بازی این تیم پایتخت بود که با یک گل توانست تیم اصفهان را شکست دهد و همراه با هرمزگان راهی مرحله نیمه نهایی شد.

دو دیدار دیگر این مرحله در حال برگزاری است.

کد مطلب 3902239

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