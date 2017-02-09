حفظ وحدت و پشتیبانی از ولایت مهم ترین تأکید و وصیت شهدا است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا میرحیدری در مراسم یادواره ۱۰ شهید نیروی انتظامی، چهار شهید انقلاب اسلامی و شهید مدافع حرم «سجاد طاهرنیا» که ظهر پنج شنبه در مسجد جامع شهرستان شفت برگزار شد با اشاره به اینکه شهدای نیروی انتظامی شهدای عرصه نظم و امنیت هستند، اظهار کرد: برگزاری مراسم یادواره شهدا به ویژه برای نسل جدید بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی به ملت، مکتب و مردم ما عزت داد، افزود: ملت ما در دوران ستم شاهی قرن ها مجاهدت، رنج و مصیبت در راه خدا تحمل کردند.

انقلاب اسلامی نقطه عطف، الگو و امید همه ملت های مظلوم جهان

فرمانده نیروی انتظامی گیلان به ثمر نشستن نهال انقلاب اسلامی با دستان بنیانگذار کبیر انقلاب اشاره کرد و گفت: ملت ما در آن دوران به واسطه مستشاران آمریکایی و غربی اجازه حضور در هیچ عرصه ای اعم از علمی، اقتصادی و فرهنگی را نداشتیم.

وی انقلاب اسلامی را تنها متعلق به ملت ایران ندانست و خاطرنشان کرد: انقلاب ایران نقطه عطف و الگو و امید برای همه ملت های مسلمان و مظلوم جهان است.

سردار میرحیدری با اشاره به برهم خوردن هیمنه استکبار با پیروزی انقلاب اسلامی، تصریح کرد: این انقلاب به واسطه جانفشایی و فداکاری شهدا و امام راحل کسب شده که باید برای حفظ آن مراقب باشیم.

وی حفظ نظام به فرموده امام خمینی (ره) را از اوجب واجبات برشمرد و ادامه داد: اگر قلم و قدم کسی علیه نظام مقدس اسلامی نگاشته و برداشته شود، به ملت، شهدا و امام راحل خیانت کرده و باید پاسخگو شود.

به گفته این مسئول ایستادگی عزتمندانه در برابر استبداد و استعمار به برکت خون شهدا و ایستادگی ملت ایران بوده است.

وی با بیان اینکه به هیچ کسی اجازه خدشه وارد کردن به این مسیر داده نمی شود، افزود: امروز شاهد هستیم که انقلاب اسلامی مقتدرانه در برابر کل نظام استبدادی ایستادگی کرده و مهندسی نظام استبداد را برهم زده است.

وی با اشاره به دفاع مقدس به عنوان الگویی برای ملت های آزادی خواه جهان است، گفت: انقلاب اسلامی و دفاع مقدس ما برگرفته از فرهنگ مقاومت عاشورایی بود که با دستان خالی در برابر دشمن تا دندان مسلح ایستادگی کرد.

سردار میر حیدری به حضور مدافعان حرم در سوریه اشاره و خاطرنشان کرد: امروز سپاه در قالب فعالیت های مستشاری در خارج از مرزهای ایران به دفاع از ملت های مظلوم می پردازد.

وی با بیان اینکه تشکیل بسیج تکفیری ها برای ضربه زدن به نظام مقدس جمهوری اسلامی بود، تصریح کرد: به دلیل حضور موفق و به موقع دستگاه های اطلاعاتی ایران دشمن تاکنون نتوانسته به این هدف خود برسد.

حفظ وحدت و پشتیبانی از ولایت از مهم ترین تأکیدات شهدا

فرمانده نیروی انتظامی گیلان با اشاره به وظیفه سنگین همگان به ویژه مسئولان نظام با توجه به شرایط روز جهان، یادآورشد: باید برای حفظ این انقلاب و نظام مسیری که شهدا ترسیم کرده اند را طی کنیم.

وی در ادامه به وصیت نامه شهدا اشاره و گفت: غالب وصیت شهدا بر رعایت اصول انقلاب و حفظ وحدت میان ملت و پشتیبانی از نظام و ولایت فقیه و رهبری تأکید کرده اندو باید بدانیم اگر بخواهیم که این انقلاب به ثمر نشسته و به دست صاحب اصلی خود برسد راه جزء راه ولایت وجود ندارد.

سردار میرحیدری حفظ وحدت کلمه را مهمترین رکن پیروزی انقلاب اسلامی عنوان و خاطرنشان کرد: این خواسته همه شهدا است، شهدای که تنها برای رضای خدا و ادای تکلیف به میدان های نبرد حق علیه باطل حضور یافتند.

وی با بیان اینکه خیانت به خون شهدا خیانت به اسلام و انقلاب است، تصریح کرد: افرادی که تصور می کنند دولت و کشورهای استکباری گامی برای این ملت و نظام برمی دارند سخت در اشتباه بوده زیرا جنایات این کشورها که دستشان به خون صدها هزار جوان این کشور مستقیم و غیرمستقیم آغشته است هرگز از اذهان ملت ایران پاک نمی شود.

فرمانده نیروی انتظامی گیلان با اشاره به اینکه عزت و اقتدار این نظام مقدس از اسلام، انبیاء و اهل بیت و قرآن است، تأکید کرد: برخی متصور هستند که یاد شهدا نشاط را در جامعه از بین می برد غافل و خائن هستند و مسئولان باید مراقب ترویج این گونه افکار و عقاید در بین نسل جوان باشند.

ترویج فرهنگ غلط غربی و تغییر باورها و ارزش های ملت ایران هدف اصلی دشمن

وی با بیان اینکه نفوذ دشمن امروز متفاوت با گذشته است، یادآورشد: امروز دشمن به واسطه قدرت نظامی و دفاعی انقلاب اسلامی جرأت استفاده از ابزارهای جنگی را نداشته بلکه از طریق نفوذ فرهنگی به دنبال ضربه زدن به نظام مقدس اسلامی است.

به گفته سردار میرحیدری یکی از تأکید مقام معظم رهبری برمراقبت از نفوذ دشمن در قالب فرهنگی در جامعه بوده که متاسفانه به صورت گام به گام و با کمک برخی از دوستان داخلی در حال رقم خوردن است.

وی به تغییر باورها، عقاید و ارزش های دینی و ترویج فرهنگ غربی در جامعه اسلامی به ویژه در میان جوانان را از اهداف اصلی دشمن در قالب نفوذ فرهنگی دانست و تصریح کرد: افرادی به صورت جاهلانه با هم گام شدن با دشمن به دنبال ترویج اعتیاد، اختلاط دختر و پسر در قالب جشن، کنسرت و اردوهای ورزشی و به دنبال کمرنگ کردن راه شهدا هستند.

میرحیدری در ادامه به مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره کرد و افزود: امروز سران نظام استبدادی وقیحانه نسبت به ملت و نظام ما اهانت می کنند که همه اقشار ملت همیشه در صحنه جمهوری اسلامی ایران با حضور گسترده در راهپیمایی روز جمعه مشت محکمی بر دهان این یاوگویان کوبیده و پرچم منحوس آنها را در زیرپاهای خود لگدمال می کنند.

وی با تأکید برضرورت حفظ اتحاد میان همه جناح ها، گروه ها، دوستداران انقلاب اسلامی، شهدا، دولتمردان، مسئولان قوا و نیروهای انتظامی و نظامی، افزود:ملت ایران با حضور در انتخابات سال آینده و با انتخاب افراد شایسته مسیر شهدا و ولایت فقیه را ادامه می دهند.

در پایان از خانواده های ۱۰ شهید نیروی انتظامی، چهار شهید انقلاب و پدر شهید مدافع حرم «سجاد طاهرنیا» تجلیل و تقدیر شد.