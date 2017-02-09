کشور به برکت انقلاب فتنه های زیادی را خاموش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام احمد رضایی ظهر پنج شنبه در جلسه بررسی نقش عفاف و حجاب در تحکیم خانواده اظهار کرد: جامعه به برکت انقلاب اسلامی٬ یاری امام عصر(عج) و خداوند فتنه های زیادی را پشت سر گذاشته است.

وی با اشاره به حوادث مهم تاریخ بیان کرد: در طول تاریخ چند حادثه مهم و سرنوشت ساز مسیر زندگی انسان را عوض کرد.

حجت الاسلام رضایی بعثت پیامبر، غدیر و قیام سیدالشهدا را از مهم ترین حوادث سرنوشت ساز در طول تاریخ عنوان کرد.

حجت الاسلام رضایی با بیان اینکه دشمن برای براندازی نظام تلاش زیادی کرده است، افزود: این استعمارگر پیر برنامه هایش را در قبل از پیروزی انقلاب آغاز کرده بود.

وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی شاهد فتنه های زیادی از جمله فقته ۸۶، فتنه ۸۸ و ترور یاران امام (ره) در دهه ۶۰ را داشتیم.

کارشناس تشکل های دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: خوشبختانه هیچ کدام از برنامه های دشمن نتوانسته است از سرعت قطار انقلاب بکاهد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر دشمن به دنبال ایجاد یک انقلاب در ایران است، افزود: باید به جنگ نرم دشمن توجه ویژه ای داشته باشیم.

حجت الاسلام رضایی ادامه داد: باید مبارزه با جنگ فرهنگی دشمن را از خانواده ها آغاز کنیم.

وی با بیان اینکه انقلاب ما در سال ۵۷ نیز یک انقلاب فرهنگی عمومی بود، اظهار کرد: جنگ دشمن همواره ادامه داشته و باید برای مقابله با این جنگ ها در صحنه باشیم.