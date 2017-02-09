انسداد ۲۱۶۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدناصر نیکبخت ظهر پنج شنبه در آیین آبگیری سد «شنجور» رزن از حوزه امور آب استان همدان تشکر کرد.

وی با بیان اینکه در حوزه آب در استان همدان خیلی خوب کار شده است، گفت: ۲۱۶۰ حلقه چاه غیر مجاز در استان همدان به کمک قوه قضاییه و نیروی انتظامی مسدود و استفاده از چاهها هوشمند شد.

استاندار همدان با تاکید بر اینکه چاهها از این به بعد ساماندهی می شود، گفت: در حال حاضر آبیاری ۷۵ درصد اراضی کشاورزی استان همدان از طریق سیستم آبیاری تحت فشار انجام می شود.

نیکبخت تاکید کرد: خوشبختانه در زمینه مدیریت منابع آب، برنامه منسجم، منظم و تاثیرگذاری با همکاری معاونت های استانداری مدنظر قرار گرفته است.

استاندارد همدان یادآور شد: مردم استان همدان همان گونه که در انتخابات حضوری حماسی دارند در راهپیمایی ۲۲ بهمن نیر شرکت گسترده خواهند داشت.