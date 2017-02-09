احزاب تاکنون در کشور موفق عمل نکرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی قاسمی پیش از ظهر پنج شنبه در شورای عالی فرهنگیان خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت ایام الله دهه فجر اظهار داشت: فرهنگیان در پیروزی انقلاب اسلامی، تداوم و بیمه کردن این انقلاب به عنوان فرماندهان جنگ نرم نقش سنگینی بر عهده داشته اند.

وی با اشاره به پایه ریزی بسیج در سال ۵۸ توسط امام خمینی(ره)، بیان کرد: این نهاد باید به عنوان یک نهاد فرهنگی و انقلابی در تمامی بخش های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی پیش رو باشد که عملکرد بسیج نیز طی سال های گذشته بیانگر همین موضوع بوده است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی به ویژگی های انقلابی بودن اشاره کرد و گفت: نخستین ویژگی انقلابی بودن مسئولیت پذیری است که این امرمسئولیت مستمر اخلاقی، دینی و شرعی بر دوش مسئولان می گذارد.

قاسمی با بیان اینکه حساس بودن به سرنوشت جامعه یکی دیگر از ویژگی های انقلابی بودن است، عنوان داشت: شما مسئولان فرهنگی کشور نباید نسبت به سرنوشت دانش آموزان و جامعه بی تفاوت باشید بلکه باید به سرنوشت همه انسان ها حساس باشیم.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی یک تحول بزرگ فرهنگی در کشور ایجاد کرد، عنوان داشت: انقلاب اسلامی بنیان فرهنگی طاغوت را تبدیل به بنیان فرهنگی اسلام کرد.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی، استقامت در راه حق، تحمل سختی ها و مشکلات، صابر بودن در همه شئونات زندگی و انقلابی، بصیر و هوشیار بودن، نترس بودن، امر به معروف و نهی از منکر، دغدغه اجتماعی داشتن را از دیگر شاخصه های انقلابی بودن عنوان کرد.

احزاب غیر از ایجاد شکاف در جامعه کار دیگری نکرده اند

قاسمی، بسیج را انقلابی ترین سازمان مردمی دانست و گفت: تشکل های فرهنگی در دفاع همه جانبه از کشور در عرصه های جنگ نرم به خصوص در برابر نفوذ وظیفه سنگینی بر عهده دارند.

وی با انتقاد از اینکه احزاب تاکنون در کشور موفق نبوده اند چراکه اصول را رعایت نکرده اند، عنوان داشت: تاکنون احزاب جز ایجاد شکاف در جامعه کار دیگری نکرده اند، در صحنه های مختلف از جمله انتخاباتات حضور احزاب سبب طغیان و مشکل در کشور شده است.

فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) خراسان جنوبی با بیان اینکه این مشکلات ناشی از این است که خواسته ایم از فرهنگ غربی پیروی کنیم، بیان کرد: از زمانی که در ایران حزب گذاری بود دشمن تلاش کرده از این حزب گذاری ها استفاده کند.

وی با تأکید بر اینکه احزاب نباید در مقابل نظام بایستند بلکه باید سبب تقویت نظام شوند، افزود: لذا از نیروهای انقلابی انتظار داریم که در تشکل های خود درگیر حزب بازی ها نشوند و باید کارکرد بسیج انسجام و وحدت حول نظام باشد.