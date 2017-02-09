گفتگوی تلفنی وزیران دفاع عراق و آمریکا درباره موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، عرفان الحیالی وزیر دفاع عراق و جیمز ماتیس همتای آمریکایی اش روند آمادگی های جاری برای آزاد سازی کرانه راست موصل از لوث داعش را مورد رایزنی قرار دادند.

وزارت دفاع عراق بیان کرد: عرفان محمود الحیالی وزیر دفاع عراق در گفتگوی تلفنی با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا، آمادگی های جاری برای آزاد سازی غرب موصل را مورد رایزنی قرار دادند و طرحهای آماده شده را بررسی کردند.

در این گفتگوی تلفنی، ماتیس بر حمایت کشورش از عراق در جنگ علیه تروریستها و نیز ضرورت پاکسازی موصل از داعش تاکید و اعلام کرد: آمریکا به کمک های تسلیحاتی، اطلاعاتی و آموزشی به عراقی ها ادامه می دهند و علاوه بر آن حملات هوایی تداوم می یابد و تعداد این حملات ضد تروریستها افزایش می یابد.

از سوی دیگر منابع امنیتی در اقلیم کردستان عراق از کشته شدن ولید سرحان الکردی از سرکرده های داعش و مسئول امور شرعی این گروهک در منطقه تلکیف در حمله هوایی ائتلاف بین المللی ضد داعش به غرب موصل خبر دادند.

خبر دیگر اینکه یک خودرو بمبگذاری شده داعش در محله الانتصار در شرق موصل منهدم شد.