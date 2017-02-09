فضاسازی مسیر راهپیمایی ۲۲ بهمن در خارگ انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد بارگاهی ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی راهپیمایی ۲۲ بهمن جزیره خارگ اظهار کرد: شهرداری خارگ فضا سازی مناسب مسیر راهپیمایی، پاکسازی و آمادسازی و رفع موانع مسیر راهپیمایی را با همکاری واحدهای شهری و موتوری شهرداری خارگ به انجام رسانده است و شهرداری خارگ برای هرچه با شکوهتر برگزار شدن این راهپیمایی آمادگی کامل را دارا است.

وی با اشاره به اینکه تمامی خدمات و دستاوردهای نظام اسلامی مرهون خون شهدای ایران اسلامی است، یادآوری کرد: جزیره خارگ به‌عنوان قلب اقتصاد کشور در تمامی روزهای انقلاب اسلامی نقش موثری داشته و اهالی شریف خارگ با حضور پر شور و حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، پیام انقلاب ایران بار دیگر به تمام جهان صادر می کنند.

بارگاهی با اشاره به اهمیت راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال، بر لزوم حضور یکپارچه و پرشور قشرهای مختلف مردم در این راهپیمایی به عنوان تجدید میثاق ملی با آرمان‌های امام راحل، رهبر معظم انقلاب و شهدای گرانقدر انقلاب و دوران دفاع مقدس تاکید کرد.

وی یادآوری کرد: مدیران، کارکنان و مسئولان خدوم و تلاشگر شهرداری خارگ مانند سال‌های گذشته دوشادوش اهالی متحد، همدل و شریف اهل سنت و تشیع با حضور در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن، بار دیگر از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب، امام راحل و شهدای سرافراز انقلاب و دوران دفاع مقدس دفاع خواهند کرد و دوباره با رهبر معظم انقلاب تجدید بیعت خواهند کرد.