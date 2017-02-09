حفظ وحدت و تبعیت از رهبری، انقلاب را تضمین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ایت الله تلخابی در نشست هم اندیشی فرهیختگان استان قزوین با معاون رئیس جمهور که روز پنجشنبه در سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد اظهارداشت: حرکت امام در تداوم راه سیدالشهداء(ع) و حضرت زینب(س) است و امروز این مسیر توسط مقام معظم رهبری ادامه یافته است.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: حرکت امام حسین(ع) مسیر حق و باطل را مشخص می کند و امروز هم با تبعیت از راه ائمه معصومین(ع) می توانیم بر مشکلات فائق آمده و حق و باطل را بشناسیم دچار خطا نشویم.

آیت الله تلخابی گفت: باید شرایط خود را از دیدگاه دیگران ارزیابی کنیم تا قدردان نعمت های انقلاب باشیم و بدانیم در کجا ایستاده ایم و چه دستاوردهایی داشته ایم.

نماینده مردم استان در مجلس خبرگان رهبری اضافه کرد: یکی از روزنامه نگاران مشهور مصری که با انقلاب ما هم خوب نیست در یک مقایسه علمی و کارشناسی اخیرا مسائلی را مطرح کرده که می تواند گویای بخشی از دستاوردهای انقلاب اسلامی از نگاه فرامرزی باشد.

وی اضافه کرد: این نویسنه مصری اذعان کرده ما و ایرانی ها بیش از ۳۰ سال در سطوح بین المللی مشابه هم بودیم اما ایران راه مقابله با آمریکا را طی کرد و ما راه سازی را در پیش گرفتیم و دلارهای اهدایی آمریکا را خرج کردیم.

تلخابی تصریح کرد: به گفته این شخص مصری، ایران با تحمل هشت سال جنگ و تحریمهای کمرشکن امروز از یک کشور کوچک به یک قدرت بین المللی تبدیل شده است و مصر در مشکلات داخلی خود مانده است.

وی اضافه کرد: نامزدهای انتخابات آمریکا بدون استثنا برای رای آوردن نام ایران را تا ۶۰ بار مطرح کرده اند و امروز ایران اسلامی در ردیف ۱۰ کشور برتر و در موشکی در ردیف چهار کشور شاخص جهان است.

ایران جزیره ای امن درجهان است

تلخابی بیان کرد: با همه دشمنی ها و توطئه های استکبار امروز ایران اسلامی امن ترین کشور جهان است و به جزیره ای امن در جهان تبدیل شده که حسرت دیگران را برانگیخته است.

نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری اظهارداشت: در شرایط کنونی همه باید وحدت وانسجام خود را حفظ کرده و پشت سر رهبری حرکت کنیم تا بتوانیم از انقلاب و ارزشها صیانت کنیم.