عاملان کشتار کارمندان صلیب سرخ مجازات خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «جمهور»، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان کشته شدن شش کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ در ولایت جوزجان را به شدت محکوم کرد و تاکید داشت عاملان این کشتار مجازات خواهند شد.

وی در ادامه افزود: کارمندان صلیب سرخ در ولایت جوزجان درحالی از سوی دشمنان آرامش و ثبات در افغانستان کشته شدند که سرگرم کمک‌رسانی بشردوستانه به خانواده‌های آسیب‌دیده ناشی از برف‌باری‌های اخیر بوده‌اند.

وی در ادامه تصریح کرد: من درحالی‌که این عمل ددمنشانه و جنایت‌ کارانه را با شدت محکوم می‌کنم، به نیروهای دلیر امنیتی افغانستان دستور می‌دهم که این موضوع را با جدیت پی‌گیری کنند و با عاملان این رویداد قاطعانه برخورد کنند.

عبدالله عبدالله در ادامه تاکید کرد: تروریست ها باید بدانند که با چنین اعمال وحشیانه‌ ای، هرگز به اهداف شوم‌ و پلیدشان دست نخواهند یافت. مردم افغانستان بیش از پیش به مبارزه و ایستادگی در برابر تروریست ها و دشمنان سرزمین خویش مصمم هستند.

گفتنی است که تروریست های داعشی روز چهارشنبه شش کارمند کمیته بین المللی صلیب سرخ را در شهر «قوش تپه» در ولایت جوزجان به گلوله بستند و دو کارمند دیگر این نهاد را با خود بردند.

کمیته بین المللی صلیب سرخ با تایید این خبر اعلام کرد که فعالیت خود در افغانستان را به حالت تعلیق در آورده است.