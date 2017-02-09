منصور رحمانیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام وضعیت جوی استان، اظهار کرد: تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی از ورود سامانه بارشی در استان خبر می‌دهد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه این سامانه بارشی از بعداظهرامروز (پنجشنبه) وارد استان می‌شود، گفت: در پی ورود این سامانه شاهد بارش باران و برف، رعدوبرق و در بعضی ساعات وزش باد شدید خواهیم بود.

مدیرکل اداره هواشناسی استان البرز با تأکید بر اینکه بارش‌ها در ارتفاعات به‌صورت برف خواهد بود، گفت: فعالیت این سامانه تا اواخر روز جمعه ادامه خواهد داشت.

رحمانیان با پیش‌بینی لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی استان، گفت: مه آلودگی در جاده‌های استان دور از انتظار نیست.

وی با اشاره به کاهش دید افقی و لغزنده بودن جاده‌ها، گفت: دستگاه‌های متولی برای جلوگیری از خسارات احتمالی تمهیدات لازم را به عمل‌آورند.