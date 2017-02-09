کلنگ احداث بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی در قزوین به زمین زده شد

به گزارش خبرنگار مهر، کلنگ احداث بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی ظهر پنجشنبه با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و جمعی از مسئولان استان در زمینی به مساحت هشت و نیم هکتار بر زمین زده شد.

مسعود حق لطفی مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین در این مراسم اظهار کرد: با توجه به ضرورت برطرف کردن نیازهای خدمات درمانی و بهداشتی در استان، زمینی به مساحت هشت و نیم هکتار جهت احداث بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی در ابتدای شهرک کوثر قزوین به این موضوع اختصاص یافته که امروز و با حضور معاون رئیس جمهور و استاندار قزوین کلنگ زنی شد.

وی با تاکید بر سیاست های وزارت راه و شهرسازی مبنی بر فراهم کردن بسترهای افزایش میزان ارایه خدمات شهروندی افزود: هر گونه اقدامی که توسط دستگاههای مختلف برای افزایش کیفیت زندگی شهرنشینی صورت گیرد مورد نظر راه و شهرسازی بوده و این اداره کل با همه امکانات و توان از تحقق آن حمایت خواهد کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی با اشاره به اینکه زمین مذکور متعلق به تعاونی مسکن سپاه است، افزود: اداره کل راه و شهرسازی معوض زمین یاد شده را به قیمت کارشناسی روز در اختیار این تعاونی قرار داده و زمین هشت و نیم هکتاری واقع در ابتدای شهرک کوثر را جهت احداث بیمارستان به دانشگاه علوم پزشکی واگذار خواهد کرد.

وی گفت: این زمین صرفا برای احداث بیمارستان بوده و هیچگونه تغییر کاربری دیگری در آن امکانپذیر نخواهد بود.

حق لطفی شرایط واگذاری زمین را بر اساس ضوابط سازمان ملی زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده و یادآور شد: بی تردید با احداث این بیمارستان بخش قابل توجهی از نیازهای موجود در حوزه خدمات بهداشتی و درمانی استان مرتفع شده و گام موثری در راستای افزایش سلامت شهروندان برداشته خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی با اشاره به اینکه زیر بنای پیش بینی شده برای این بیمارستان ۵۸هزار و ۹۰۴ متر مربع است عنوان کرد: عملیات احداث این بیمارستان توسط قرار گاه خاتم الانبیا انجام خواهد شد.