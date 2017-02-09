به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نجفی پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم بهره برداری از طرح گازرسانی به ۸۰ روستای استان گیلان که با حضور وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح برگزار شد اظهار کرد: نیمی از شهرستان‌های استان گیلان با برخورداری از نعمت گاز، سبز شده‌اند.

وی با اشاره به افتتاح ۸۲۲ پروژه‌ه طی دهه فجر امسال در استان گیلان افزود: این پروژه ها نسبت به سال گذشته حدود ۲۰۰ درصد رشد داشته اند.

استاندار گیلان با بیان اینکه پروژه‌های دهه فجر امسال در شهرستان رشت نسبت به سال گذشته ۵۹۶ درصد رشد داشته است تصریح کرد: مذاکرات متعددی با سرمایه‌گذاران خارجی به ارزش ۶۲۱ میلیون دلار برای اجرای پروژه‌ها در گیلان صورت گرفته که در آینده نزدیک شاهد افتتاح کارخانجات بزرگی با حضور ریاست جمهوری یا معاونین رئیس جمهور و وزرا خواهیم بود.

وی تاکید کرد: این موفقیت و فضای سرمایه گذاری ایجاد شده در استان مدیون دستاوردهای دولت تدبیر و امید در دیپلماسی خارجی است.

مدیرعامل شرکت گاز استان گیلان نیز در این مراسم با اشاره به برنامه ریزی وزارت نفت برای اجرای پروژه گازرسانی به ۷۰ هزار خانوار روستایی گیلان گفت: خوشبختانه با تدبیر استاندار و همدلی و همراهی تمام نهادهای دولتی در استان بیش از ۱۰۰ هزار خانوار روستایی( ۴۵ درصد بیشتر از میزان مقرر شده) از نعمت گاز برخوردار شدند.

جمشید ظهیری افزود: برای گازرسانی به روستاهای فاز اول پروژه های بند «ق» بیش از سه هزار کیلومتر شبکه گذاری انجام پذیرفته و سه هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال هزینه شده است.

وی ادامه داد: تاکنون یک هزار و ۸۶۹ روستا با ۲۹۲ هزار خانوار روستایی در استان گیلان از نعمت گاز بهره مند شده اند و شاخص بهره مندی استان از گاز، به ۹۴ درصد رسیده است.