تورم در کشور به نقطه مطلوب رسیده است

به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه های دهه فجر شهرستان بروجن اظهار داشت: خیلی از انقلاب ها از جمله فرانسه و روسیه نبرد منطقه ای بوده است و بعضی هم در قالب کودتا اتفاق افتاده است که در زمان خود تحولاتی ایجاد کرده اند اما اساس و پایه این انقلاب ها با انقلاب اسلامی ایران نیز تفاوت های بسیاری دارد.

وی عنوان کرد: انقلاب فرانسه برای دستیابی به اهداف سیاسی و انقلاب روسیه هم مبنا و بنیان آن به خاطر مسائل اقتصادی بوده است.

امیری با اشاره به اینکه انقلاب اسلامی ایران برای حاکم شدن اسلامی واقعی به وقوع پیوست، عنوان کرد: انقلاب اسلامی ایران دست بیگانگان را از غارت ثروت های این کشور قطع کرد.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: در حکومت گذشته بازار پرمصرف کشورها، کشور ایران بوده که توان بازار و توان اقتصادی داخل کشور را سلب کرده بود و آن حکومت با ارزش های اعتقادی و مردم ما سازگاری نداشت.

انقلاب اسلامی برای ترویج فرهنگ دینی در جامعه تحقق پیدا کرد

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی برای ترویج فرهنگ دینی و ارزش های دینی در جامعه تحقق پیدا کرد.

وی تاکید کرد: جوانان کشور در جنگ تحمیلی با هدف حفظ ارزش های انقلاب با شجاعت و غیرت در مقابل دشمنان اسلام ایستادند. همه ملت باید به عهدی که با شهدا و آرمان های امام بسته اند پایبند باشند.

وی با بیان اینکه برای تحقق آرمان های انقلاب اسلامی خون های جوانان ریخته شده است و هزینه های بالایی معنوی در برداشته است، یادآور شد: امروز با فداکاری نیروهای امنیتی، نظامی، سپاه، اطلاعات و مرزبانان در کشور از امنیت برخوردار هستیم.

کاهش نرخ تورم به همت دولت یازدهم

معاون پارلمانی رئیس جمهور تاکید کرد: مردم با حضور حماسی خود در صحنه های مختلف از جمله راهپیمایی ۲۲ بهمن در کشور افکار پلید دشمن را به هم می ریزند و توطئه های آنان را خنثی می کنند.

امیری تاکید کرد: در سال ۹۱ و ۹۲ کشور در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌برد که ادامه این شرایط سخت قابل پیش بینی نبود و نوسانات زیاد اقتصادی داشتیم اما با برنامه ریزی هایی که دولت تدبیر و امید انجام داد به وضعیت مطلوب رسیده ایم و تورم ۴۰ درصدی کاهش پیدا کرده است.