ایرانی ها ماهانه ۱۶ ساعت سرگرم اینترنت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی طائی زاده، ظهر پنجشنبه در همایش فعالان فضای مجازی استان گلستان اظهار کرد: براساس آمار هفته گذشته، در کشور ۳۲ میلیون نفر از طریق تلفن های همراه هوشمند به اینترنت در فضای مجازی دسترسی داشتند و همچنین روزانه ۱۲۰ هزار دستگاه گوشی همراه فعال می شود.

طائی زاده، افزود: در اواسط سال ۹۴ در کشور ۱۱ میلیون نفر در فضای مجازی فعال بودند که ظریب نفوذ ۵۲ درصدی را نشان می دهد.

وی یادآور شد: میانگین حضور ماهیانه مردم ایران در اینترنت ۱۶ ساعت اعلام شده که این رقم در مراکز استان ها و شهرهای بزرگ بین ۶ تا ۹ ساعت است.

وی تاکید کرد: زمانی که رییس جمهور جدید آمریکا روزانه حدود ۲۵ توئیت در فضای مجازی منتشر می کند و این مطالب در اختیار جامعه و خبرنگران قرار می گیرد از سویی بر تاثیر فضای مجازی افزوده می شود و از سوی دیگر تاثیر نهادهای اطلاعاتی آمریکا کاسته می شود.

وی خاطر نشان کرد: مشکل فضاهای مجازی حوزه های علمیه، باز پخش نشدن موثر مطالب و ارتباط برقرار نکردن با جامعه است.

علی طائی زاده بیان کرد: با توجه به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی که فرمودند انتظار ما از حوزه ها برای فعالیت در فضای مجازی بسیار زیاد است، از آغاز سال تحصیلی جدید در حوزه ها برنامه ها و اقدامات خوبی شکل گرفت.

وی گفت: بومی سازی ارتباطات و انطباق با فرهنگ اسلامی، آموزش مهارت های فضای مجازی، جب مخاطب و ... از جمله اهداف تعیین شده حوزه های علمیه سراسر کشور در بحث فضای مجازی است.

رئیس مرکز فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران افزود: در این راستا، نقشه راه فضای مجازی حوزه های علمیه خواهران ترسیم شد و هم اکنون مورد استفاده قرار می گیرد.