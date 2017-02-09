پوشش امدادی راهپیمایی ۲۲ بهمن در البرز با حضور ۴۰۰ امدادگر

دکتر ناصر چرخ‌ساز در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر اظهار کرد: پوشش امدادی روز راهپیمایی بیست و دوم بهمن‌ماه در البرز با حضور ۴۰۰ امدادگر، پنج سِت نجات، پانزده دستگاه آمبولانس، هشت دستگاه موتور، دو دستگاه موتورآمبولانس انجام می‌شود.

به گفته مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان البرز عملیات راپل توسط تیم توانا و نجات گران هلال‌احمر البرز در روز بیست و دوم بهمن‌ماه اجرا می‌شود.

چرخ ساز با تأکید بر اینکه این اقدامات در سراسر استان انجام خواهد شد، گفت: در مسیرهای راهپیمایی ایستگاه دوستدار کودک و سلامت به هم استانی‌ها خدمات ارائه خواهد کرد.