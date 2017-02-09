۲۶ پروژه در مهران افتتاح و کلنگ زنی شد

به گزارش خبرگار مهر، مراد ناصری فرماندار مهران ظهر امروز در آیین بهره برداری از طرح های این شهرستان با حضور استاندار ایلام، اظهار داشت: امروز با حضور مسئولان شهرستان و استان، ۲۶ طرح در مهران افتتاح و کلنگ زنی شده است.

وی بیان داشت: برای این طرح ها بیش از ۷۹ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

ناصری با اشاره به اینکه از این طرح ها با شامل ۱۰ طرخ عمرانی، ۵ طرح کشاورزی و ۲ طرح صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی مهران است، گفت: با افتتاح و کلنگ زنی این طرحها شاهد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان مرزی مهران خواهیم بود.