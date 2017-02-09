  1. استانها
  2. ایلام
۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۰۷

۲۶ پروژه در مهران افتتاح و کلنگ زنی شد

۲۶ پروژه در مهران افتتاح و کلنگ زنی شد

ایلام-۲۶ پروژه در مهران به مناسبت دهه فجر و با حضور مسئولان افتتاح و کلنگ زنی شد.

به گزارش خبرگار مهر، مراد ناصری فرماندار مهران ظهر امروز در آیین بهره برداری از طرح های این شهرستان با حضور استاندار ایلام، اظهار داشت: امروز با حضور مسئولان شهرستان و استان، ۲۶ طرح در مهران افتتاح و کلنگ زنی شده است.

وی بیان داشت: برای این طرح ها بیش از ۷۹ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

ناصری با اشاره به اینکه از این طرح ها با شامل ۱۰ طرخ عمرانی، ۵ طرح کشاورزی و ۲ طرح صنعتی در منطقه ویژه اقتصادی مهران است، گفت: با افتتاح و کلنگ زنی این طرحها شاهد اشتغال و رونق اقتصادی در شهرستان مرزی مهران خواهیم بود.

کد مطلب 3902273

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها