جوانان با حضور درراهپیمایی ۲۲بهمن دلبستگی به نظام رانشان می دهند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام محمد ابوالقاسم دولابی ظهر پنجشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه پیام نور، با اشاره به جشن انقلاب، گفت: جشن انقلاب اسلامی پیوند مبارک مردم و اسلام است و اقتدار و عزت نظام اسلامی را نشان می دهد.

وی اظهار کرد: پیوند ناگستنی مردم با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همواره بوده و این امر طی ۳۸ سال عمر نظام تدوام داشته است.

نماینده مردم زنجان در مجلس خبرگان رهبری گفت: دانشجویان رسالت بسیار بزرگی بر عهده دارند و باید در جهت تدوین هویت دینی تلاش کنند ولی برخی از شهرهای ما در برخی موارد هویت دینی و اسلامی ندارند.

دولابی تاکید کرد:دانشجویان ، جوانان و نخبگان باید دغدغه خود را ساختن تمدن اسلامی و دینی قرار دهند.

وی افزود: نظام جمهوری اسلامی ایران تمدن اسلامی را به ما هدیه آورد و باید بر تقویت تمدن اسلامی و دینی تلاش کنیم و در این میان جوانان رسالت بزرگی بر دوش دارند.

نماینده مردم زنجان در خبرگان رهبری ابراز کرد: روز ۲۲ بهمن روز پیوند با امام و رهبری و شهیدان است و باید با حضور پرشور خود در این روز اقتدار و عزت نظام را به یاوه گویان نشان بدهیم.

دولابی با بیان اینکه حضور آگاهانه و با بصیریت مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مشت محکمی به دهان یاوه گویان است، تصریح کرد: نقش جوانان در روز راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه بسیار مهم است و جوانان با حضور خود پایبندی و دلبستگی خود را به نظام و رهبری نشان می دهند.