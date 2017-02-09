نادر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و همچنین تصاویر دریافتی، آسمان استان بعدازظهر امروز پنج‌شنبه تحت تأثیر سامانه جدید بارشی قرار خواهد گرفت.

نصرتی افزود: فعالیت این سامانه تا صبح روز شنبه به‌صورت بارش برف و باران در استان فعال خواهد بود.

وی تصریح کرد: این سامانه سبب وزش باد در برخی نقاط وزش باد شدید، افزایش ابر، بارش باران و برف به‌ویژه در مناطق کوهستانی می‌شود.

معاون اداره کل هواشناسی استان اظهار کرد: لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مناطق کوهستانی و در ارتفاعات احتمال کولاک برف و مه گرفتگی دور از انتظار نیست و رانندگان با رعایت نکات ایمنی در این مسیرها تردد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بیشینه هوای بجنورد ۹ درجه سانتی‌گراد و کمینه -۳ درجه سانتی‌گراد است.