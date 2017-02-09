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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۷

معاون اداره کل هواشناسی خراسان‌شمالی خبر داد:

ورود سامانه بارشی جدید به آسمان خراسان شمالی/ لغزندگی جاده‌ها

ورود سامانه بارشی جدید به آسمان خراسان شمالی/ لغزندگی جاده‌ها

بجنورد- معاون اداره کل هواشناسی خراسان‌شمالی از ورود سامانه بارشی جدید از بعدازظهر امروز پنج‌شنبه به آسمان استان خبر داد.

نادر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به بررسی نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی و همچنین تصاویر دریافتی، آسمان استان بعدازظهر امروز پنج‌شنبه تحت تأثیر سامانه جدید بارشی قرار خواهد گرفت.

نصرتی افزود: فعالیت این سامانه تا صبح روز شنبه به‌صورت بارش برف و باران در استان فعال خواهد بود.

وی تصریح کرد: این سامانه سبب وزش باد در برخی نقاط وزش باد شدید، افزایش ابر، بارش باران و برف به‌ویژه در مناطق کوهستانی می‌شود.

معاون اداره کل هواشناسی استان اظهار کرد: لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در مناطق کوهستانی و در ارتفاعات احتمال کولاک برف و مه گرفتگی دور از انتظار نیست و رانندگان با رعایت نکات ایمنی در این مسیرها تردد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بیشینه هوای بجنورد ۹ درجه سانتی‌گراد و کمینه -۳ درجه سانتی‌گراد است.

کد مطلب 3902278

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