نادر نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود سامانه بارشی جدید به خراسان شمالی اظهار کرد: با توجه به بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی و همچنین تصاویر دریافتی، آسمان استان بعدازظهر امروز پنجشنبه تحت تأثیر سامانه جدید بارشی قرار خواهد گرفت.
نصرتی افزود: فعالیت این سامانه تا صبح روز شنبه بهصورت بارش برف و باران در استان فعال خواهد بود.
وی تصریح کرد: این سامانه سبب وزش باد در برخی نقاط وزش باد شدید، افزایش ابر، بارش باران و برف بهویژه در مناطق کوهستانی میشود.
معاون اداره کل هواشناسی استان اظهار کرد: لغزندگی و اختلال در تردد جادهای بهویژه در مناطق کوهستانی و در ارتفاعات احتمال کولاک برف و مه گرفتگی دور از انتظار نیست و رانندگان با رعایت نکات ایمنی در این مسیرها تردد کنند.
به گزارش خبرنگار مهر، در حال حاضر بیشینه هوای بجنورد ۹ درجه سانتیگراد و کمینه -۳ درجه سانتیگراد است.
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