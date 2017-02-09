به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری استان البرز، احمد فاضلیان با تشریح شرایط حاکم بر استان البرز در سال گذشته اظهار کرد: در این سال وضعیت بغرنجی را تجربه کردیم و به دلیل نبود فضای اداری حتی امکان ایجاد یک شعبه را نیز نداشتیم و در شرایطی که با ۶۰ درصد کمبود فضای اداری مواجه بودیم ساختمانهای در اختیار نیز عمدتاً فرسوده و نیازمند تعمیرات اساسی بودند.
وی افزود: شرایط آنچنانی، امکان خدماترسانی به مردم و فعالیت برای همکاران ما را بسیار مشکل میکرد بنابراین اصلاح کمبودهای زیرساختی در دستور کار دستگاه قضایی استان قرار گرفت و درنتیجه همین تلاشها امروز میتوانیم با قاطعیت اعلام کنیم که تا پایان سال ۱۳۹۶ بیش از ۸۰ درصد مشکلات زیرساختی در کرج برطرف خواهد شد.
۲۵ هزار مترمربع به زیرساختهای قضایی در البرز اضافه میشود
رئیسکل دادگستری استان البرز از برنامههای جامع برای توسعه فضای اداری دستگاه قضایی استان در شهرستانها نیز خبر داد و توضیح داد: طبق برنامه پیشبینیشده اکنون مجموع متراژ مجتمعهای آماده بهرهبرداری بیش از ۲۵ هزار مترمربع است که یکی از آنها ساختمان دادگستری کل استان با متراژ ۱۷ هزار مترمربع است و هماکنون بیش از ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
وی متذکر شد: همه این تحولات در یک سال و نیم اخیر رخداده است برای اینکه معتقدیم یکی از شاخصهای نظامهای دادرسی عادلانه، دسترسی آسان و سهل مردم به دستگاه قضایی است بنابراین بهعنوان یک سیاست در دستگاه قضایی استان با تمام قوا در حال انجام است.
اختلافی میان دستگاه قضایی و اجرایی نیست
وی بهرهبرداری از مجتمع قضایی مشکیندشت، چهارباغ و اشتهارد را اتفاقی مبارک برای استان توصیف کرد و توضیح داد: بهرهبرداری از این مجتمعها با همه تجهیزات، بدون حمایت دستگاه اجرایی استان امکانپذیر نبود که این بیانگر یک همدلی و انسجام بین دستگاه قضایی و اجرایی استان است و میتواند بهعنوان یک پیام برای کل کشور مطرح شود.
وی افزود: باوجوداینکه دشمن مترصد وانمود کردن وجود اختلاف بین قواست ولی هماکنون تعاملات بین دستگاه قضایی و اجرایی در بالاترین سطح قرار دارد و هیچ نوع اختلافی وجود ندارد هرچند مأموریتهای مختلفی تعریفشده است.
فاضلیان تصریح کرد: امنیت مقولهای فرا قوهای است و همه باید برای استقرار آن هزینه کنند هرچند دستگاه قضایی نماد امنیت است.
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