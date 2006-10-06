فرهنگ مشاوره در كشور نهادينه نشده است

محسن اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج در حاشيه برگزاري "همايش بررسي راه هاي پيشگيري و مقابله با آسيب هاي اجتماعي" در كرج ، افزود: مردم به مددكاران اعتماد ندارند و احساس مي كنند شايد اسرار آنان پس از مشاوره فاش شود ، در صورتي كه بايد اين اطمينان را در مردم به وجود آورد كه مددكار قابل اعتماد است.

وي تصريح كرد: كار مشاوران ترميم لايه هاي زيرين جامعه است و اگر اين لايه ها اصلاح نشود و فقط به لايه هاي رويي جامعه توجه شود ، امنيت جامعه شكننده خواهد بود.

مشاور فرماندهي ناجا خاطر نشان كرد: از سوي ديگر مراجعه به آمار مراكز و كانون هاي مشاوره مي تواند برآورد صحيحي از وضعيت اجتماع به كارشناسان بدهد تا آنان بتوانند براي ايجاد امنيتي پايدار تلاش كنند.

اسماعيلي يادآور شد: براي افزايش مشاركت عمومي در ابعاد مختلف جامعه ارتباط مستقيم و عاطفي با جامعه ضروري است و مشاوران و مددكاران مي توانند پل ارتباطي اين تعامل و مشاركت باشند.

وي با اشاره به سياست ناجا در خصوص پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اظهار داشت: مراكز مشاوره نيروي انتظامي از 7سال پيش بر اساس وظيفه انساني و فعاليت قانوني اين سازمان راه اندازي شده است تا در خصوص مشاركت اجتماعي گام هاي بلندي بردارد.

اسماعيلي افزود: ناجا با اين كار جامعه محوري را مدنظر قرار داده و به اين اصل توجه كرده كه مشاوره و مددكاري نبايد در حاشيه قرار گيرد و به عنوان يك فعاليت جنبي به كار مراكز مشاوره نگريسته شود.