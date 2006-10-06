۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۷

مسئول گروه مشاوران آسيب هاي اجتماعي فرماندهي ناجا:

فرهنگ مشاوره در كشور نهادينه نشده است

مسئول گروه مشاوران آسيب هاي اجتماعي فرماندهي ناجا گفت: فرهنگ مشاوره جويي و مددجويي در كشور جا نيفتاده و هنوز تصور درستي نسبت به مراجعه به مراكز مشاوره ايجاد نشده است.

محسن اسماعيلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر در كرج در حاشيه برگزاري "همايش بررسي راه هاي پيشگيري و مقابله با آسيب هاي اجتماعي" در كرج ، افزود: مردم به مددكاران اعتماد ندارند و احساس مي كنند شايد اسرار آنان پس از مشاوره فاش شود ، در صورتي كه بايد اين اطمينان را در مردم به وجود آورد كه مددكار قابل اعتماد است.

وي تصريح كرد: كار مشاوران ترميم لايه هاي زيرين جامعه است و اگر اين لايه ها اصلاح نشود و فقط به لايه هاي رويي جامعه توجه شود ، امنيت جامعه شكننده خواهد بود.

مشاور فرماندهي ناجا خاطر نشان كرد: از سوي ديگر مراجعه به آمار مراكز و كانون هاي مشاوره مي تواند برآورد صحيحي از وضعيت اجتماع به كارشناسان بدهد تا آنان بتوانند براي ايجاد امنيتي پايدار تلاش كنند.

اسماعيلي يادآور شد: براي افزايش مشاركت عمومي در ابعاد مختلف جامعه ارتباط مستقيم و عاطفي با جامعه ضروري است و مشاوران و مددكاران مي توانند پل ارتباطي اين تعامل و مشاركت باشند.

وي با اشاره به سياست ناجا در خصوص پيشگيري از آسيب هاي اجتماعي اظهار داشت: مراكز مشاوره نيروي انتظامي از 7سال پيش بر اساس وظيفه انساني و فعاليت قانوني اين سازمان راه اندازي شده است تا در خصوص مشاركت اجتماعي گام هاي بلندي بردارد.

اسماعيلي افزود: ناجا با اين كار جامعه محوري را مدنظر قرار داده و به اين اصل توجه كرده كه مشاوره و مددكاري نبايد در حاشيه قرار گيرد و به عنوان يك فعاليت جنبي به كار مراكز مشاوره نگريسته شود.

