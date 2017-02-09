مرکز تخصصی صنایع دستی اقوام «سیستانی» در گلستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مرکز تخصصی اقوام گلستانی تحت عنوان مرکز تخصصی صنایع دستی اقوام «سیستانی» ظهر پنجشنبه با حضور معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور در گلستان افتتاح شد.

محمد آذری، مدیر این مرکز تخصصی صنایع دستی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این مرکز تخصصی صنایع دستی با هدف نجات صنایع دستی قوم سیستانی که در حال نابودی است تاسیس شده و هدف ما احیای صنایع دستی گذشته مان است.

وی افزود: در این مکان صنایعی همچون شال، گلیم، سفال با رویکرد جام و نماد بز شهر سوخته و یا سفال کلپورگان که به نوعی نماد فرهنگی ایران هستند ساخته می شود.

آذری با بیان اینکه یکی از اهداف ما سامان دهی زنان سرپرست خانواده بوده تا با کمک هنر دست خود به درآمدزایی برسند، تصریح کرد: این کار با حمایت بزرگان قوم سیستانی در تهیه مواد اولیه و حمایت های اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به انجام می رسد.

وی گفت: افرادی که در این مرکز شروع به آموزش و تولید انبوه می کنند با نگرانی بازار کار مواجه نیستند چراکه اداره کل میراث فرهنگی گلستان در این زمینه حمایت ایی را انجام می دهد و همچنین بازاریابان حرفه ای برای پیدا کردن بازارکار ما را در این زمینه همراهی می کنند.