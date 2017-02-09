به گزارش خبرنگار مهر، حسین قدیمی بعدازظهر پنجشنبه در بازدید خبرنگاران از مرکز فوریتهای برق و دیسپاچینگ تصریح کرد: در حال حاضر مرکز فوریت در شهرستان اردبیل فعال بوده و قرار است به زودی در شهرستانهای نیر، نمین و سرعین نیز راهاندازی شود.
وی افزود: در مرکز فوریت پاسخگویی به خرابیهای برق با چهار خط e۱ انجام میشود که هر خط e۱ به ۳۰ خط تلفن مجهز بوده و میتوان پاسخگوی ۱۲۰ تماس به صورت همزمان باشد.
معاون بهرهبرداری توزیع برق استان به فعالیت ۱۰ نفر در سه شیفت جهت پاسخگویی به خرابی برق اشاره و تأکید کرد: در صورتی که خط ۱۲۱ بوق اشغال بزند به منزله پاسخگویی به تماس شصتم و بالاتر است.
به گفته قدیمی با ارتقا امکانات قطعی در ماههای اخیر با کاهش قطعی برق مواجه بودیم و علاوه بر این پوشش خرابیها و تعمیرات به هنگام در کوتاهمدت انجام میشود.
وی همچنین به بهرهمندی از سیستم هوشمند AVR اشاره و تأکید کرد: در تماسهای بهمنی با تعداد بالا این سیستم مورد استفاده قرار میگیرد.
معاون بهرهبرداری توزیع برق استان متذکر شد: در وضعیت کنونی مدتزمان رفع خرابی به صورت میانگین ۶۰ دقیقه پیش بینی شده که در استان اردبیل رفع خرابی در زمان کمتر انجام میشود.
رفع ۳۰ هزار خرابی در دو روز
قدیمی با اشاره به بارش سنگین برف در ماههای گذشته اضافه کرد: در بارش برف بیش از ۳۰ هزار تماس با فوریتهای برق و خط ۱۲۱ انجام شد که در مدت دو روز تمامی خرابیها رفع شد.
معاون بهرهبرداری توزیع برق استان تأکید کرد: در بخش دیسپاچینگ نیز کنترل خاموشیها به صورت لحظه به لحظه انجام میشود.
وی با اشاره به برقراری هفت هزار کیلومتر شبکه ۲۰ کیلووات و پنج هزار و ۶۰۰ کیلومتر شبکه فشار ضعیف در استان اضافه کرد: از نقشههای تکخطی، ناوگان خودرویی و بی سیم با پوشش سراسری برای مدیریت خاموشی استفاده میشود.
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