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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۲

ارتش سوریه به ۳ کیلومتری شهر راهبردی الباب رسید

ارتش سوریه به ۳ کیلومتری شهر راهبردی الباب رسید

منابع سوری با اشاره به تسلط نیروهای مسلح این کشور بر یک روستای دیگر در جنوب شهر الباب اعلام کردند که ارتش سوریه به شهر الباب نزدیک تر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، منابع سوری از تسلط ارتش سوریه بر روستای المذعوله در جنوب شهر الباب در حومه شرقی حلب خبر دادند.

این منابع بیان کردند: نیروهای ارتش سوریه در ادامه دستاوردهای خود و با پوشش هوایی گسترده بر این روستا مسلط شدند.

به گفته منابع سوری ارتش سوریه به محاصره داعش ادامه می دهد و به ۳ کیلومتری شهر الباب که یکی از مراکز داعش در حومه حلب محسوب می شود نزدیک تر شده است و در صورتی که منطقه تادف را به کنترل خود درآورند به جنوب شهر الباب می رسند.

از سوی دیگر ارتش سوریه در ادامه عملیات ضد داعش در تل ایوب در شرق دانشکده هوایی در حومه شرقی حلب چهار خودرو متعلق به این گروهک را منهدم کرد.

در همین حال در حملات داعش به محله الجوره در شهر دیرالزور شماری از غیرنظامیان زخمی شدند.

کد مطلب 3902282

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