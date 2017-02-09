به گزارش خبرنگار مهر، زهرا احمدی پور بعدازظهر پنج‌شنبه در آئین افتتاح متمرکز ۱۵۲ طرح عمرانی و ۲۸ واحد تولیدی در بجنورد اظهار کرد: با عنوان حقوق‌های نجومی، جفایی به دولت شد که اعتماد عمومی را از میان برد.

احمدی پور بابیان اینکه دولت اجازه نمی‌دهد تا اعتماد مردم به‌نظام خدشه‌دار شود، تصریح کرد: استقلال و آزادی که به برکت انقلاب اسلامی در کشور حاکم است به‌راحتی به دست نیامده است.

وی تأکید کرد: عزم دولت سالم‌سازی فضای کار و سلامت اداری است و بدون هیچ خط قرمز اقدامات خود را در منظر عمومی قرار می‌دهد.

رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور بابیان اینکه امروز کشور بیش از هر عاملی به همدلی و هم‌افزایی نیازمند است، افزود: فضای همدلی باید در میان گروه‌های مختلف سیاسی، نهادها و بخش خصوصی بیش‌ازپیش فراهم شود.

احمدی پور عنوان کرد: تلاش دولت بر هم‌افزایی جناح‌ها و کمرنگ کردن اختلافات داخلی از مسیر تعامل و گفتگو است.

وی با اشاره به همدلی میان اقشار مختلف مردم از ابتدای تاریخ انقلاب اسلامی تاکنون، اظهار کرد: این همدلی مثال‌زدنی تنها راه‌حل فائق آمدن بر مشکلات در شرایط کنونی است.

وی تشدید رقابت‌های سیاسی را از عوامل سلب اعتماد عمومی برشمرد و گفت: دامن نزدن بر اختلافات سیاسی و گفتمان اعتدال در این زمینه رویکرد دولت است.

معاون رئیس‌جمهور بر تعامل میان قوا تأکید کرد و افزود: ایران اسلامی می‌تواند با عزم و اراده از مسیر اقتصاد مقاومتی، بنیان‌های اقتصادی را مستحکم کند.

احمدی پور از دهه چهارم انقلاب به‌عنوان دوران بلوغ ایران اسلامی یادکرد و گفت: خوشبختانه کشور ما در این برهه از زمان بیش از هر زمان دیگری، امنیت و ثبات را تجربه می‌کند.

وی بابیان اینکه ایران اسلامی امروز به‌عنوان یک کشور امن و تأثیرگذار در تحولات منطقه به شمار می‌رود، تصریح کرد: اگر توافق برجام انجام نمی‌شد، اکنون میزان فروش نفت فقط ۲۰۰ هزار بشکه بود که این میزان، نمی‌توانست حتی هزینه‌های جاری کشور را تأمین کند.