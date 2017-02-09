کشور را با ۲۳میلیارد دلار اداره می کنیم/جبران کمبود منابع مالی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر نوبخت، ظهر پنج شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان گلستان، اظهار کرد: جلسه شورای برنامه ریزی استان فرصت متقابل برای مدیرات و مسیولان استانی است تا طرح نظر کرده و موانع فراروی حرکت برای خدمت به مردم را که با آن مواجه اند به مسئولان کشور مطرح کنند.

معاون رئیس جمهور افزود: همچنین جلسه شورای برنامه ریزی فرصتی برای مسئولان ملی است تا با شنیدن صحبت مسئولان استانی، آخرین رویکرد ها و سیاست های ملی در دست اقدام و اجرا را به گوش مسئولان استانی برسانند.

وی ادامه داد: امسال هم مانند ۱۳۹۴ سال سختی داشتیم و با افت شدید قیمت نفت در نیمه سال گذشته منابع در اختیار دولت برای ایفاء تعهدات کم شد.

وی یادآور شد: برای جبران کمبود منابع، نیمه دوم سال گذشته مجبور شدیم بخشی از منابع امسال را هزینه کنیم.

متعهد به رشد پنج درصدی شده بودیم

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با یاداوری اینکه نیمه نخست امسال هم وضعیت خوبی نداشته ایم، تصریح کرد: از یکسو باید همه تعهدات را به مردم ایفا می کردیم و از سوی دیگر باید همه طرح ها و پروژه ها را اجرا می کردیم چون رشد پنج درصدی در قانون را متعهد شده بودم.

وی اضافه کرد: با این تعهد باید کمبود منابع را جبران می کردیم تا به رشد اقتصادی برسیم.

وی خاطرنشان کرد: مرداد ماه امسال لایحه ای را به مجلس بردیم و با تعامل بین دولت و مجلس پیشنهاد دولت برای تامین مالی به تصویب رسید.

نوبخت با یادآوری اینکه امسال ۱۴ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان منابع برای خرید تصمینی گندم در کشور نیاز بود، بیان کرد: در سال ۹۲ این رقم چهار هزار میلیارد از بودجه ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی بود در حالی که بودجه امسال ۲۹۴ هزار میلیارد تومان است.

وی با یادآوری اینکه بودجه ۲۶۷ هزار میلیارد تومانی را تقدیم مجلس کرده بودیم، گفت: کل بودجه کشور از سال ۱۳۹۲ تا امروز ۴۰ درصد افزایش یافته اما مرداخت تعهد به گندمکاران بیش از سه برابر رشد داشته است.

معاون رئیس جمهور افزود: اجازه انتشار ۴۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق با سود ۲۳ درصد را گرفتیم تا بتوانیم تعهدات مان به گندمکاران را تامین کرده و همچنین مطالبات دو هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی بازنشستگان به ویژه بازنشستگان فرهنگی را پرداخت کنیم.

وی با تاکید بر اینکه تلاش کردیم دولت بدهکار باشد نه مردم، ادامه داد: برای اجرای طرح های عمرانی هم به منابع نیاز داشتیم و از شیوه های نوین مالی استفاده کردیم تا چرخ اقتصاد متوقف نشود.

بانک ها همکاری کردند

نوبخت به همراهی خوب بانک ها در اجرای طرح رونق تولید کشور اشاره و بیان کرد: تاکنون ۲۱ هزار و ۱۴۴ واحد تولیدی ۱۴ هزار و ۸۲۸ میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده اند.

وی اصافه کرد: سهم استان گلستان از این تسهیلات ۶۵۶ میلیارد و ۶۳۹ میلیون تومان بوده و از محل پرداخت اسناد مالی ۹۲۹ میلیارد تومان به گلستان تخصیص دادیم که رقم تخصیص استان به ۱۴۷ درصد رسید.

وی با تاکید بر اینکه هیچ یک از تعهدات ما فراموش نشده است، تصریح کرد: محصول تلاش های این بود که با وجود تنگناهای مالی و اعتبارات ارزی، کشور را با ۲۳ میایارد دلار اداره می کنیم.

ایران با ثبات ترین رشد اقتصادی منطقه را داشته

وی به گزارش رسمی و جهانی منتشره شده به مناسب پایان سال میلادی گدشته اشاره و خاطرنشان کرد: بانک جهانی اعلام کرده ایران با رشد اقتصادی بالای ۶ درصد با ثبات ترین رشد اقتصادی در منطقه را داشته است.

وی با یاداوری اینکه با این رشد اقتصادی ما پرداخت یارانه را قطع نکرده و طرح تحول سلامت برای ارزان کردن خدمات بهداشتی و درمانی را هم انجام داده ایم، گفت: همچنین مطابق اعلام صندوق بین المللی پول ایران هجدهمین کشور اقتصادی بزرگ دنیاست.

وی افزود: در شرایطی ایران در حال پیشرفت است که با تحریم هم مواجه بودیم.

نوبخت پس از ارائه توضیح کامل در خصوص روش های نوین تامین مالی دولت، متذکر شد: هیچ مشکل قانونی در این حوزه وجود ندارد و اگر هم باشد من باید پاسخگو باشم.

وی ادامه داد: من با مسئولیت پذیری و ریسک پذیری از روش های نوین استفاده کرده ام و تمام دستگاه های نظارتی من را کنترل می کنند و همین که کسی تخلف و سوء استفاده نکنند و به بیت المال اسیب نزند کافی است.