به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدعلی شهیدی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرستان مهریز اظهار داشت: راهپیمایی ۲۲ بهمن هر سال ویژگی‌ها و حساسیت‌های خاص خود را دارد و امسال به دلیل یاوه گویی‌های سران آمریکا از همیشه حساس تر و سرنوشت‌ سازتر است.

وی عنوان کرد: هیچکس نباید تکلیف شرکت در راهپیمایی را از خود ساقط کند زیرا حضور یک نفر نیز حائز اهمیت است و همه باید با هم در صحنه حضور داشته باشیم.

معاون رئیس جمهور بیان کرد: حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن جوابی دندان شکن به یاوه گویی‌های سران آمریکا و هر دشمن دیگری است که چشم طمع به این کشور دوخته است.

شهیدی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اظهار داشت: همین فرهنگ ایثار و شهادت که ریشه در مکتب عاشورا دارد، کشور و انقلاب ما را در برابر دشمنان اسلام مصون نگاه داشته است.

به گزارش مهر، در این مراسم از تقاطع غیرهمسطح ورودی شهرستان مهریز با حضور معاون رئیس جمهور، استاندار یزد، فرماندار مهریز، امام جمعه مهریز و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی بهره برداری شد.

برای بهره برداری از این تقاطع غیرهمسطح بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۸۳ میلیون تومان هزینه شده است.

این پروژه مسیری شامل یک کلیومتر قبل از ورودی فعلی شهرستان مهریز تا یک کیلومتر به سمت خروجی مهریز به سمت کرمان را پوشش می‌دهد.