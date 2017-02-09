بیمارستان بروجن طی ۶ ماه آینده افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم سلیمانی دشتکی ظهر پنج شنبه در مراسم افتتاح پروژه های دهه فجر شهرستان بروجن اظهار داشت: برای پروژه انتقال آب بن - بروجن ۱۹۰ میلیارد تومان هزینه شده که سال آینده ۶۰ میلیارد تومان دیگر نیز در قالب اسناد خزانه تخصیص داده خواهد شد.

وی عنوان کرد: ۷۰ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید لوله این خط انتقال آب پرداخت شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری عنوان کرد: پروژه های افتتاح شده در استان با اعتبار چهار هزار میلیارد تومان هزینه احداث شده اند که در سال ۹۲ حدود ۵۹ میلیارد تومان، در سال ۹۳ حدود ۲۴۵ میلیارد تومان و در سال گذشته ۷۷۰ میلیارد تومان و در سال جاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پروژه افتتاح شده است.

وی تاکید کرد: در این استان ۵۰۰ میلیارد تومان کلنگ زنی شده است و همچنین یک هزار پروژه متفرقه با اعتبار یک هزار و میلیارد تومان افتتاح شده است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: بیمارستان شهرستان بروجن با اعتبار ۱۰.۵ میلیارد تومان اعتبار از اسناد خزانه در حال اجرا است که ۶۰ میلیارد تومان نیز در سال آینده پرداخت خواهدشد و تا شش ماهه آینده به بهره برداری خواهد رسید.