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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۵۵

ترکیب دو تیم گسترش فولاد و سایپا مشخص شد

ترکیب دو تیم گسترش فولاد و سایپا مشخص شد

تبریز - ترکیب دو تیم گسترش فولاد و سایپا مشخص شد. این دو تیم از ساعت ۱۵ امروز در ورزشگاه بنیان دیزل تبریز به مصاف هم می روند.

به گزارش خبرنگار مهر، فراز کمالوند سرمربی آبی پوشان تبریزی برای این دیدار از فرناندو خسوس درون دروازه تیمش استفاده می کند و محمد نصرتی، بابک حاتمی، رضا خالقی فر، مگنو باتیستا، داریوش شجاعیان، مسعود ابراهیم زاده، محمد امین درویشی، علیرضا نقی زاده، مصطفی اکرامی و لوسیانو پریرا دیگر بازیکنان تیم تبریزی هستند.

اما در آن سوی میدان حسین فرکی در بازی امروز از حامد لک، عزت الله پورقاز، روزبه شاهعلی دوست، ایوب کلانتری، علی زینالی، سیامک کوروشی، فرشاد فرجی، علیرضا علیزاده، حامد شیری، غلامرضا رضایی و محمدرضا خلعتبری استفاده می کند.

کد مطلب 3902296

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