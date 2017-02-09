دعوت امام جمعه و استاندار قزوین برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دفتر امام جمعه قزوین، در بیانیه مشترک آیت الله عبدالکریم عابدینی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین و فریدون همتی استاندار آمده است: در حالی که انقلاب اسلامی سی و هشتمین سالگرد پر برکت پیروزی خود را سپری می‌کند، شاهد آن هستیم که ایران اسلامی با اتکاء به اراده الهی، رهبری مقتدرانه، حضور همیشگی مردم در صحنه و حمایت از مستضعفین عالم، پیام استکبارستیزی خود را به جهانیان صادر نموده است.

در روزهایی که بار دیگر ادبیات سخیف و ناموزون یکی از سردمداران استکبار رویه تهدید گرفته است، ملت ایران در معرض امتحانی دیگر قرار دارد و تردیدی نیست که به فضل الهی همچون ۳۸ سال گذشته با حضوری غیرتمندانه و بی‌نظیر، توطئه‌های استکبار جهانی را خنثی خواهند نمود و تمام هجمه‌های دشمنان را بی تأثیر کرده و اتحاد و بیش از گذشته همبستگی خود را به نمایش خواهند گذاشت.

اینجانبان از یکایک مردم آزاده و مؤمن استان قزوین دعوت می‌کنیم، در امتثال فرمان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی همه با هم، با هر گرایش و سلیقه‌ای در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور پرشوری داشته باشیم.