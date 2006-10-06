۱۴ مهر ۱۳۸۵، ۱۱:۴۰

اسامي كانديداهاي تاييد صلاحيت شده فدراسيون كشتي فردا اعلام مي شود/ احتمال رد صلاحيت عليرضا دبير

راي نهايي سازمان تربيت بدني در مورد كانديداهاي شركت در انتخابات فدراسيون كشتي فردا در حالي اعلام خواهد شد كه گفته مي شود عليرضا دبير به علت نرسيدن به سن قانوني شركت در انتخابات، احتمالا رد صلاحيت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با پايان زمان مهلت ثبت نام كانديداهاي رياست فدراسيون كشتي 11 نفر آمادگي خود را براي حضور در اين انتخابات اعلام كردند. در اين بين سازمان تربيت بدني كار رسيدگي به صلاحيت كانديداها را آغاز كرد و قرار است فردا راي نهايي خود در مورد نفرات تاييد شده را اعلام كند.

در اين بين گفته مي شود عليرضا دبير كه هنوز به سن 30 سالگي نرسيده است به دليل نرسيدن به سن شركت در انتخابات رياست فدراسيون كشتي احتمالا رد صلاحيت خواهد شد.

 انتخابات رياست فدراسيون كشتي روز 15 آبان ماه سال جاري برگزار خواهد شد تا رئيس آينده اين فدراسيون مشخص شود. در حال حاضر محمدرضا يزداني خرم به عنوان سرپرست موقت مسئوليت فدراسيون كشتي را برعهده دارد.

