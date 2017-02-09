ابوالحسن حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: «پشت دیوار سکوت» تازه‌ترین فیلم مسعود جعفری جوزانی است که امروز پنج‌شنبه در سانس‌های ۱۵ و ۱۹ در سینما گلشن بجنورد اکران می‌شود.

حیدری تصریح کرد: داستان فیلم «پشت دیوار سکوت» درباره دختر جوانی به نام ستاره است که می‌کوشد در زندگی خود و دیگران تغییر و تحولی ایجاد کند؛ مضمونی که به‌نوعی یادآور فیلم «بلوغ» ساخته همین کارگردان است.

وی بابیان اینکه «خوب بد جلف» نیز آخرین فیلمی است که در سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر خراسان شمالی اکران می‌شود، افزود: این فیلم کمدی، نخستین تجربه کارگردانی پیمان قاسم‌خانی است که در سانس‌های ۱۷ و ۲۱ روی پرده می‌رود.

سرپرست معاونت فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی درباره داستان این فیلم گفت: یک کارگردان هنری سینما از طرف تهیه‌کننده‌اش تحت‌فشار است تا از دو بازیگر تجاری برای بازی در نقش‌های اصلی فیلمش استفاده کند ازنظر کارگردان آن‌ها بدترین انتخاب‌های ممکن هستند، اما اگر می‌خواهد که فیلم را بسازد ملزم است در مدت کوتاهی آن‌ها را به نقش‌هایشان نزدیک کند و این کار آسانی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم‌های «کارگر ساده نیازمندیم»، «انزوا»، «رگ خواب»، «یک روز بخصوص»، «شماره ۱۷ سهیلا»، «خانه دیگری»، «رهایی از بهشت»، «آزادی به قید شرط»، «ایستگاه اتمسفر»، «کمدی انسانی»، «اشنوگل»، «ماه‌گرفتگی»، «آبا جان» و «نگار» ازجمله ۱۴ فیلمی است که طی هفت روز گذشته در خراسان شمالی اکران شده است.

قطار سی و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از پنج‌شنبه ۱۴ بهمن‌ماه جاری به خراسان شمالی رسیده است که امروز پنج‌شنبه ۲۱ بهمن‌ماه با نمایش دو فیلم «پشت دیوار سکوت» و «خوب بد جلف» به کار خود پایان می‌دهد.​