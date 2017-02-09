واحد اشتغال بانوان بهزیستی در شاهرود افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ایزدپور در همایش جشن انقلاب که ظهر پنج شنبه در اداره کل بهزیستی استان سمنان برگزار شد، ضمن اشاره به کارکردهای ستاد اشتغال بانوان بهزیستی، ابراز داشت: یکی از اهداف بهزیستی خروج تعداد افراد تحت پوشش از طریق توانمند سازی آنها و ورودشان به جامعه در راستای ایجاد کسب و کار است که در این راستا واحد اشتغال بانوان شاهرود در هفته جاری به بهره برداری رسید.

وی افزود: اشتغال یکی از دغدغه های خانواده بزرگ بهزیستی در سطح استان سمنان است که اجرای چنین طرح هایی می تواند موجب رونق بخشی به زندگی مددجویان و تسهیل زندگی آن ها شود.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان درباره دیگر اقدامات صورت گرفته در این اداره کل طی دهه فجر، توضیح داد: افتتاح واحد نگهداری و توانبخشی سالمندان مادر در شاهرود، افتتاح کتابخانه عمومی منطقه گلستان بخش بسطام با هدف توانمندسازی گروه های هدف در این بخش پرجمعیت، و افتتاح یک مهد کودک از دیگر اقدام های انجام شده طی دهه فجر در شاهرود به شمار می آیند.

ایزدپور درباره اقدامات صورت گرفته در دامغان، گفت: مرکز جامع توانبخشی حضرت زهرا (س) با اعتبار یک میلیارد تومان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی با گنجایش ۶۰کودک، روز گذشته در این شهرستان افتتاح شد.

وی با بیان اینکه بازدید از خانواده ۵۰مددجو، تقدیر از پرسنل، بررسی بخشی از ۲۲هزار مددجوی استان و ... در زمره اقدامات اداره کل بهزیستی استان سمنان در هفته گذشته بوده است، افزود: توزیع ۵۰۰بسته کالا با اعتبار ۵۰۰میلیون تومان نیز از دیگر اقدامات بهزیستی در دهه فجر در سراسر استان سمنان است.

مدیرکل بهزیستی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، انقلاب اسلامی را منشاء خدمات به جامعه معلول و محروم دانست و گفت: سبک و کیفیت زندگی معلولان امروز با دوران طاغوت غیر قابل مقایسه است.

ایزدپور بیان داشت: به برکت انقلاب اسلامی امروزه خانواده بزرگ بهزیستی دوش به دوش مردم و آحاد جامعه به کار، فعالیت، ورزش و زندگی می پردازند و جمهوری اسلامی ایران تا کنون حمایت های خوبی از این جامعه آسیب پذیر اما توانمند و با اراده کرده است.