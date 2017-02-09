شعبه ۲ اداره کل تامین اجتماعی در غرب زنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معاون عمرانی استانداری زنجان ظهر پنج شنبه در آئین کلنگ زنی شعبه ۲ اداره کل تامین اجتماعی در غرب شهر زنجان، گفت: منطقه احداث ساختمان شماره ۲ تامین اجتماعی زنجان از گذشته به هر دلیلی رشد لازم رانداشته و احداث این ساختمان موجب ایجاد انگیزه در منطقه موردنظر می‌شود.

جواد رحمتی ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ‌زنی ساختمان شماره ۲ تامین اجتماعی زنجان افزود: افتتاح این ساختمان علاوه بر حل مشکل تامین اجتماعی در خصوص مراجعه کنندگان باعث رشد و آبادانی می شود.

وی با بیان اینکه با افتتاح این ساختمان ارائه خدمات درمانی به مردم تسریع و بهتر می شود، گفت: این ساختمان علاوه بر کیفیت بالای ساخت خدمات با کیفیتی نیز ارائه می دهد.

رحمتی تاکید کرد: منطقه احداث ساختمان شماره ۲ تامین اجتماعی زنجان از گذشته به هر دلیلی رشد لازم را نداشته و احداث این ساختمان موجب ایجاد انگیزه در منطقه مورد نظر می‌شود.

همچنین فرماندار زنجان گفت: توسعه شهری توسط افراد صورت می‌گیرد و توازن شهری باید در توسعه شهری مدنظر قرار گیرد.

رسول بیات تصریح کرد: منطقه احداث ساختمان شماره ۲ تامین اجتماعی زنجان نیازمند توجه است.

وی افزود: باید توازن توسعه شهری در این منطقه رعایت شود تا توسعه در همه مناطق شهر با عدالت انجام شود.