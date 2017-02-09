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۲۱ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۴۵

معاون عمرانی استانداری زنجان:

شعبه ۲ اداره کل تامین اجتماعی در غرب زنجان احداث می شود

شعبه ۲ اداره کل تامین اجتماعی در غرب زنجان احداث می شود

زنجان- در راستای رائه خدمات سریع و مطلوب تامین اجتماعی به شهروندان زنجانی شعبه ۲ اداره کل تامین اجتماعی در غرب این شهر احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  معاون عمرانی استانداری زنجان ظهر پنج شنبه در آئین کلنگ زنی شعبه ۲ اداره کل تامین اجتماعی در غرب شهر زنجان، گفت: منطقه احداث ساختمان شماره ۲ تامین اجتماعی زنجان از گذشته به هر دلیلی رشد لازم رانداشته و احداث این ساختمان موجب ایجاد انگیزه در منطقه موردنظر می‌شود.

جواد رحمتی ظهر پنجشنبه در مراسم کلنگ‌زنی ساختمان شماره ۲ تامین اجتماعی زنجان افزود: افتتاح این ساختمان علاوه بر حل مشکل تامین اجتماعی در خصوص مراجعه کنندگان باعث رشد و آبادانی می شود.

وی با بیان اینکه  با افتتاح این ساختمان ارائه خدمات درمانی به  مردم تسریع و بهتر می شود، گفت: این ساختمان علاوه بر کیفیت بالای ساخت خدمات با کیفیتی نیز ارائه می دهد.

رحمتی تاکید  کرد: منطقه احداث ساختمان شماره ۲ تامین اجتماعی زنجان از گذشته به هر دلیلی رشد لازم را نداشته و احداث این ساختمان موجب ایجاد انگیزه در منطقه مورد نظر می‌شود.

همچنین  فرماندار زنجان گفت: توسعه شهری توسط افراد صورت می‌گیرد و توازن شهری باید در توسعه شهری مدنظر قرار گیرد. 

رسول بیات تصریح کرد: منطقه احداث ساختمان شماره ۲ تامین اجتماعی زنجان نیازمند توجه است.

وی افزود: باید توازن توسعه شهری در این منطقه رعایت شود تا توسعه در همه مناطق  شهر با عدالت  انجام شود.

کد مطلب 3902304

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